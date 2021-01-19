Нова голова ОБСЄ прибула в Україну з дводенним візитом

Діюча голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде прибула в Україну з дводенним робочим візитом.
Про це повідомило посольство Швеції в Україні.
"Ласкаво просимо в Україну, Анн Лінде! Ми раді вашій першій поїздці в якості голови ОБСЄ в Україну", - йдеться у повыдомленні посольства у Twitter.
Welcome to Ukraine @AnnLinde! We are thrilled your first trip as Chairperson of @OSCE is to 🇺🇦 #OSCE2021SWE @TobiasThyberg @PetraLrke @vBeckerath @KSalsback pic.twitter.com/48sMYyTrTF— Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) January 18, 2021
Лінде зазначила, що збройний конфлікт на сході України залишається на порядку денному організації.
"Ми будемо працювати над мирним врегулюванням, щоб полегшити становище цивільного населення, яке проживає в районах, що постраждали від конфлікту", - написала вона.
Visiting #Ukraine in my role as @OSCE CiO. The crisis in and around Ukraine remains unresolved and is high on our agenda. We will work towards a peaceful resolution, not least to alleviate the situation of civilians living in conflict-affected areas. #OSCE2021SWE pic.twitter.com/HWgmbySiBB— Ann Linde (@AnnLinde) January 18, 2021
Нагадаємо, Лінде в рамках свого візиту в Україну планує відвідати зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в період з вечора п'ятниці, 15 січня, до вечора неділі, 17 січня, зафіксувала на Донбасі 91 порушення перемир'я.