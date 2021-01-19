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Нова голова ОБСЄ прибула в Україну з дводенним візитом

Збройний конфлікт на сході України залишається на порядку денному організації.

Нова голова ОБСЄ прибула в Україну з дводенним візитом
Анн Лінде
Фото: twitter.com/AnnLinde

Діюча голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде прибула в Україну з дводенним робочим візитом.

Про це повідомило посольство Швеції в Україні.

"Ласкаво просимо в Україну, Анн Лінде! Ми раді вашій першій поїздці в якості голови ОБСЄ в Україну", - йдеться у повыдомленні посольства у Twitter.

Лінде зазначила, що збройний конфлікт на сході України залишається на порядку денному організації.

"Ми будемо працювати над мирним врегулюванням, щоб полегшити становище цивільного населення, яке проживає в районах, що постраждали від конфлікту", - написала вона.

Нагадаємо, Лінде в рамках свого візиту в Україну планує відвідати зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в період з вечора п'ятниці, 15 січня, до вечора неділі, 17 січня, зафіксувала на Донбасі 91 порушення перемир'я.

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