Нова голова ОБСЄ прибула в Україну з дводенним візитом

Збройний конфлікт на сході України залишається на порядку денному організації.

Діюча голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде прибула в Україну з дводенним робочим візитом.

Про це повідомило посольство Швеції в Україні.

"Ласкаво просимо в Україну, Анн Лінде! Ми раді вашій першій поїздці в якості голови ОБСЄ в Україну", - йдеться у повыдомленні посольства у Twitter.

Лінде зазначила, що збройний конфлікт на сході України залишається на порядку денному організації.

"Ми будемо працювати над мирним врегулюванням, щоб полегшити становище цивільного населення, яке проживає в районах, що постраждали від конфлікту", - написала вона.

Visiting #Ukraine in my role as @OSCE CiO. The crisis in and around Ukraine remains unresolved and is high on our agenda. We will work towards a peaceful resolution, not least to alleviate the situation of civilians living in conflict-affected areas. #OSCE2021SWE pic.twitter.com/HWgmbySiBB — Ann Linde (@AnnLinde) January 18, 2021

Нагадаємо, Лінде в рамках свого візиту в Україну планує відвідати зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в період з вечора п'ятниці, 15 січня, до вечора неділі, 17 січня, зафіксувала на Донбасі 91 порушення перемир'я.