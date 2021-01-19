Порошенко: від масової вакцинації залежить економічна ситуація в Україні

Тотальне тестування, якісна діагностика, контрольована самоізоляція безсимптомних хворих, безкоштовне лікування у медзакладах і вакцинація – поєднання цих кроків дасть змогу розірвати ланцюг розповсюдження вірусу. Про це у своєму відеозверненні заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

При цьому він зауважив, що не вірить у ковідну статистику.

«Щодня офіційні цифри спростовує мій телефон. Слухавка час від часу розривається від дзвінків з проханнями допомоги – то з киснем, то з ліками, то з лікарями, то з ліжками, то з грошима. За минулий рік мій благодійний фонд і компанії витратили до ста п’ятдесяти мільйонів власних коштів лише на боротьбу з ковідом», – говорить Порошенко.

«У «Європейської Солідарності» є абсолютно конкретна програма дій. По-перше, тотальне тестування і якісна діагностика. Словаччина, для прикладу, сьогодні розпочала другу хвилю загальнонаціонального тестування. По-друге, контрольована самоізоляція безсимптомних. По-третє, безкоштовне і гарантоване лікування тих хворих, які потрапили на госпіталізацію у зв’язку з важким перебігом хвороби. І четверте – обов’язкова вакцинація здорових. Поєднання цих чотирьох кроків дасть змогу розірвати ланцюг розповсюдження вірусу. Країна повернеться до нормального життя. Отже, вакцинація – головний національний проект і пріоритет на 2021 рік», – наголошує Петро Порошенко.

«Десятки країн вже вакцинуються. А наша влада тільки-но намагається стати в чергу. Багато хто з вас чув, що минулого тижня Україну відвідала Президент Молдови Майя Санду. Ще й місяця не пройшло, як вона вступила на посаду, а там вже забезпечено початок безкоштовного щеплення, причому якісним препаратом від Pfizer, закупленим за державні кошти. Індія до кінця літа провакцинує майже триста мільйонів осіб – за кількістю населення це приблизно сім Україн. Днями стало відомо, що Африканський Союз вже придбав 270 мільйонів якісних доз. Вони змогли. А Зеленський не зміг впоратись. Зрив вакцинації – це злочинна бездіяльність», – вважає Порошенко.

Він тако додав, що фракції ЄС в обласних та міських радах вимагатимуть змін в місцевих бюджетах з метою виділити кошти на закупівлі вакцин. На думку експрезидента, економічна ситуація в Україні довгостроково залежить від масової вакцинації.

«Від цього залежить, чи виживе вагома частина дрібного бізнесу – кав’ярні, ресторани, туристична галузь, бо це мільйони робочих місць. Як почуватиметься сфера культури – концертна діяльність, театри. Спортивні заклади. Як швидко їхні працівники повернуться до нормального життя. Пропонований нами план із чотирьох пунктів дозволяє практикувати точкові адресні карантинні обмеження замість тотального локдауну», – резюмував Порошенко.