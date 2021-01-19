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Зеленський затвердив склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва

Секретарем призначена гендиректор Директорату з питань економічної політики Офісу Президента Олена Дьяченко.

Зеленський затвердив склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 18/2021 “Про персональний склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва”.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Згідно з документом, очолила Раду заступник керівника Офісу Президента України Юлія Свириденко. Секретарем призначена генеральний директор Директорату з питань економічної політики Офісу Президента Олена Дьяченко.

Нагадаємо, Зеленський 22 грудня підписав Указ № 582/2020 "Про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва" та затвердив її положення.

Відповідно до указу, цей консультативно-дорадчий орган при Президентові України створений з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади й суб'єктів малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань.

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