Колишнього в.о. начальника луганського Держгеокадастру засудили до 9,5 років

Новоайдарський райсуд Луганської області засудив до дев’яти років та шести місяців позбавлення волі колишнього в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області Євгена Коржа.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, в червні 2017 року чиновник отримав 500 тисяч гривень за видачу наказів на розробку проєктно-технічної документації щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею 228 га.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати керівні посади строком на три роки та з конфіскацією майна. Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Нагадаємо, що Коржа затримали в червні 2017 року. Він став в.о. начальника Луганського облуправління Держкадастру після того, як його шефа також затримали за підозрою в хабарі.