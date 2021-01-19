Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
У США відреагували на затримання Навального
У США відреагували на затримання Навального
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
ГоловнаПолітика

Колишнього в.о. начальника луганського Держгеокадастру засудили до 9,5 років

Чоловіка визнали винним у отриманні великого хабаря.

Колишнього в.о. начальника луганського Держгеокадастру засудили до 9,5 років
Хабар обвинуваченому передали на автозаправці
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Новоайдарський райсуд Луганської області засудив до дев’яти років та шести місяців позбавлення волі колишнього в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області Євгена Коржа.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, в червні 2017 року чиновник отримав 500 тисяч гривень за видачу наказів на розробку проєктно-технічної документації щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею 228 га.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати керівні посади строком на три роки та з конфіскацією майна. Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Нагадаємо, що Коржа затримали в червні 2017 року. Він став в.о. начальника Луганського облуправління Держкадастру після того, як його шефа також затримали за підозрою в хабарі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також