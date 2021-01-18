Голова ОБСЄ відвідає Донбас

Анн Лінде ознайомиться з ситуацією на фронті.

Лінде (в центрі) в Станиці Луганській, березень 2020 р.

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в рамках свого візиту в Україну 19-20 січня планує відвідати зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Візит Лінде почнеться з переговорів з українським колегою Дмитром Кулебою.

Голова ОБСЄ і міністр закордонних справ України обговорять низку тем, серед яких безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ.

Міністри приділять окрему увагу актуальним питанням двосторонніх українсько-шведських відносин, подальшому збільшенню обсягів торгівлі та інвестицій між двома країнами, взаємодії України та Швеції у міжнародних організаціях.

Після цього Лінде відвідає разом з міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що Лінде не вперше поїде на Донбас. У березні 2020 року вона їздила туди як міністр закордонних справ Швеції.