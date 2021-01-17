Постраждали хлопчики 8 та 16 років і дівчинка 11 років.

16 січня на горі Красія Великоберезнянського району на Закарпатті травмувались під час катання на лижах троє дітей: хлопчики 8 та 16 років і дівчинка 11 років.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у соцмережі Facebook.

Всі вони катались на лижах та отримали травми у різний час.

Для надання їм першої долікарської допомоги залучали фахівців гірського пошуково-рятувального відділення с. Вишка.

“Шановні батьки! Не забувайте, що катання на гірських лижах це розвага, що вимагає певного рівня фізичної підготовки, набутих навиків, але, в першу чергу, обережності”, – закликали рятувальники.

Нагадаємо, туриста, який загубився у Карпатах, відправили до лікарні. 25-річний львів'янин заблукав в районі г. Піп Іван Мармароський.

16 січня на Прикарпатті загинув чоловік, який впав зі схилу у річку.