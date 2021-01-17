На Житомирщині потонув чоловік, який хотів перейти замерзлий ставок

У Житомирській області на сільському ставку потонув чоловік, його товариша врятували очевидці.

Про це повідомили у ДСНС України у Житомирській області.

“16 січня о 13:46 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога у пошуку людини, яка провалилася під лід у с. Веселка Любарського району”, – йдеться у повідомленні.

На місці події стало відомо, що двоє чоловіків, 40-річний житель Житомира та 47-річний мешканець с. Михайлівка Любарського району, вирішили навпростець перейти замерзлий ставок. Проте, посередині водойми, де проходить русло, лід був затонкий.

Під одним із чоловіків пішли тріщини, і він провалився у воду. Інший – відразу кинувся на допомогу, однак і його спіткала та ж участь. Чоловіки, опинившись у крижаній воді, почали кликати на допомогу.

У цей момент їх побачили люди, що проїжджали дорогою повз ставок.

Вони змогли дістати з водойми лише житомирянина, який провалився першим і зміг триматися на поверхні води завдяки термічному костюму. На жаль, 47-річного селянина, який швидко зник під льодом, врятувати не вдалося.

“Бійцям ДСНС, яких викликали на місце події, довелося діставати тіло потопельника на відстані близько 100 м від берега, застосувавши для пошукових робіт човен та спецзасоби. А врятований потерпілий після огляду медиків від подальшої госпіталізації відмовився”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, у МВС просять виходити на лід тільки за стійкої морозної погоди.

Забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого невідомі, переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях.

Також заборонено спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід, збиратися на кризі великими групами в одному місці.