Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Зеленський змінив ректора Нацакадемії СБУ
Зеленський змінив ректора Нацакадемії СБУ
США передали Україні нову партію військової допомоги
США передали Україні нову партію військової допомоги
Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ
Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
В ОРДЛО анонсували односторонню передачу Україні полонених
В ОРДЛО анонсували односторонню передачу Україні полонених
​Мільярдер Бенджамін Ротшильд помер від серцевого нападу
​Мільярдер Бенджамін Ротшильд помер від серцевого нападу
​Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях
​Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
ГоловнаСуспільствоПодії

На Житомирщині потонув чоловік, який хотів перейти замерзлий ставок

Його товариша вдалося врятувати.

У Житомирській області на сільському ставку потонув чоловік, його товариша врятували очевидці.

Про це повідомили у ДСНС України у Житомирській області.

“16 січня о 13:46 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога у пошуку людини, яка провалилася під лід у с. Веселка Любарського району”, – йдеться у повідомленні.

На місці події стало відомо, що двоє чоловіків, 40-річний житель Житомира та 47-річний мешканець с. Михайлівка Любарського району, вирішили навпростець перейти замерзлий ставок. Проте, посередині водойми, де проходить русло, лід був затонкий.

Під одним із чоловіків пішли тріщини, і він провалився у воду. Інший – відразу кинувся на допомогу, однак і його спіткала та ж участь. Чоловіки, опинившись у крижаній воді, почали кликати на допомогу.

У цей момент їх побачили люди, що проїжджали дорогою повз ставок.

Вони змогли дістати з водойми лише житомирянина, який провалився першим і зміг триматися на поверхні води завдяки термічному костюму. На жаль, 47-річного селянина, який швидко зник під льодом, врятувати не вдалося.

“Бійцям ДСНС, яких викликали на місце події, довелося діставати тіло потопельника на відстані близько 100 м від берега, застосувавши для пошукових робіт човен та спецзасоби. А врятований потерпілий після огляду медиків від подальшої госпіталізації відмовився”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, у МВС просять виходити на лід тільки за стійкої морозної погоди.

Забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого невідомі, переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях.

Також заборонено спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід, збиратися на кризі великими групами в одному місці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також