Нова очільниця ОБСЄ відвідає Україну наступного тижня

Це буде перший закордонний візит Анн Лінде на цій посаді.

Нова очільниця ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде відвідає Україну наступного тижня.

Про це Лінде повідомила під час представлення програми та пріоритетів шведського головування в Організації на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє Укрінформ.

"Вже наступного тижня я відвідаю Україну, щоб зустрітися з представниками української влади, а також зі спеціальним представником Грау (спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Гайді Грау - ред.), СММ та координатором проєктів в Україні з метою оцінки ситуації та підтримки зусиль зі стійкого врегулювання конфлікту", - заявила Лінде.

Вона підкреслила, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повинна мати безпечний та безперешкодний по всій території України і мати усі можливості для повної реалізації свого мандату.

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомляла про очікування візиту Лінде до України у січні. За її словами, окремі сподівання Україна покладає на залучення ОБСЄ до роботи Кримської платформи.

Нагадаємо, Анн Лінде офіційно стала новим генсеком Організації з 1 січня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав її з вступом на посаду.

Торік у березні в рамках робочого візиту в Україну міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде відвідала Станицю Луганську. Тоді вона назвала російську агресію "найбільшим викликом системі європейської безпеки з часів холодної війни".