Рада заслухає прем’єра з питання тарифів 26 січня (оновлено)

Народний депутат Ярослав Железняк поінформував про підсумки закритої наради голів фракцій за участю керівництва уряду і "Нафтогазу" щодо тарифів.

За його словами, парламент заслухає прем’єра Дениса Шмигаля з питання тарифів 26 січня

"Перший пленарний день (26 січня) нового року почнеться із заслуховування Прем'єра з питання тарифів", - повідомив нардеп у телеграм-каналі.

Железняк зазначив, що на нараді прем'єр поінформував про рішення держрегулювання цін на газ з лютого на період карантину (фактично до кінця опалювального сезону). До того ж, уряд сподівається на підтримку МВФ у цьому питанні.

"Буде Вітренко вести сьогодні переговори. Подивимося, чим закінчиться", - зауважив депутат.

Щодо електрики, то уряд хоче запровадити механізм у вигляді монетизації субсидії замість скасованої пільги.

"Щодо збільшення грошей на субсидії в Бюджеті-2021 Кабмін наразі розраховує, що 36 млрд грн буде достатньо", - додав Железняк.

Також він повідомив, що Кабмін просить Раду прийняти законопроєкт "про малі облгази". Також уряд не виключає повторне голосування за міністра енергетики на найближчому пленарному тижні.

"Всілякі креативні варіанти, які звучали - позачергове засідання Ради або прийняття постанов Ради про зниження тарифів - не розглядаються", - резюмував Ярослав Железняк.

Оновлення. У Верховній Раді підтвердили, що 26 січня заслухають керівництво уряду з доповіддю про врегулювання ситуації щодо тарифів для населення.

Пресслужба парламенту повідомила про підсумки наради регулювання ситуації з тарифами на газопостачання та електроенергію для населення.

"За результатами наради вирішено заслухати Прем'єр-міністра України з доповіддю про заходи для врегулювання ситуації з підвищенням тарифів на Погоджувальній раді депутатських фракцій та груп 25 січня, а також на пленарному засіданні Парламенту 26 січня. Таку пропозицію Дмитра Разумкова підтримали представники всіх депутатських фракцій та груп", - сказано в повідомленні.

За словами голови ВР Дмитра Разумкова, владі потрібно напрацювати єдину концепцію врегулювання. "Важливо, щоб всі громадяни нашої держави розуміли, як це буде відбуватися”, - зазначив він.

Нагадаємо, вчора на нараді обговорювали регулювання цін на газ. LB.ua вдалося отримати доопрацьовану копію проєкту постанови Кабміну, яка й була предметом обговорення на нараді прем'єра з представниками Міненерго, Нафтогазу і Офісу президента 11 січня.

Виходячи з документа, планується встановити з 1 лютого терміном на 1 рік ціну за формулою - ціна газу на німецькому хабі NCG мінус вартість його транспортування до західного кордону України.

Сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів пропонує ввести державне регулювання ціни на газ для всіх побутових споживачів до кінця карантину чи до завершення опалювального сезону.