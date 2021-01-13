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Шмигаль доручив змінити механізм призначення субсидій

Зміни стосуватимуться українців, які використовують електроенергію для опалення домівок.

Шмигаль доручив змінити механізм призначення субсидій
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики сформувати механізми субсидіювання, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення домівок.

Про це глава уряду повідомив у телеграм-каналі.

Шмигаль наголосив, що у зв’язку зі збільшенням тарифів, у січні зростуть і субсидійні виплати для населення.

За його даними, в Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг. Середній розмір нарахувань, становить більш ніж 1 600 грн.

Прем’єр зауважив, що доступ до отримання субсидії спрощено. Їх можна оформити онлайн, поштою, офлайн. Також збільшено кількість громадян, яким субсидія перепризначається автоматично.

Раніше у Мінсоцполітики пообіцяли збільшення субсидій при підвищенні тарифів на комуналку.

28 грудня Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня. 3 1 квітня 2021 року запроваджується новий розподіл тарифів залежно від обсягу споживання. Так, при споживанні електроенергії до 300 кВт/год на місяць вартість 1 кВт/год електроенергії складатиме 1,68 грн, понад 300 кВт/год - 3,48 грн/кВт.

Кабмін також встановив 2- та 3-зонні тарифи, диференційовані за періодами часу.

Як повідомляли, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% у січні 2021-го.

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