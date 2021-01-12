"Слуга народу" провела нараду з Кабміном та "Нафтогазом" щодо зниження тарифів

Фракція "Слуга народу" провела нараду з Кабінетом міністрів та НАК "Нафтогаз" щодо зниження тарифів. Конференція в закритому режимі для преси пройшла в режимі онлайн по Zoom.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції.

"Першим слово взяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який назвав ситуацію з підвищенням тарифу на газ emergency (надзвичайна ситуація, - ред.), у першу чергу, через зняття обмежень на надбавки за розподілом газу. Це призвело до того, що вони зараз в 2,5 рази вище, ніж рік тому в деяких містах. Саме це, за словами прем'єра, призвело до протестних акцій по всій країні. Хоча в протестних акціях Шмигаль також побачив і політичні маніпуляції. Прем'єр пообіцяв, що Кабмін вже в найближчі дні знайде варіанти для захисту людей... Уряд точно не збирається залишати українців сам на сам з цією проблемою", - розповів один з депутатів за підсумками конференції, яка тривала більше години.

За інформацією іншого співрозмовника, другим виступив в.о. міністра Юрій Вітренко, який запевнив, що моніторинг ринку газу вже проведений. Тариф на розподіл газу зріс в 2,5 рази, але як міністр він не може сказати, що він завищений. А сам регулятор і надалі може збільшувати тариф на розподіл.

"Якщо Міненерго нічого не буде робити, то додатково тариф виросте ще на 25%. Але вже в лютому можна буде знизити вартість газу на 43%, сума платіжки в середньому зменшиться на 780 грн", - зазначив нардеп.

Ще одне джерело розповіло, що "депутати після виступів прем'єра та міністра просили вжити екстрених дій щодо зниження розрахунків в платіжках, бо люди в сказі".

"І все це це накладається на обіцянки президента в минулому році знизити тарифи. Деякі взагалі пропонували зареєструвати постанову і припинити фінансування регулятора, який підвищив тарифи. Прозвучали також пропозиції ввести жорстке державне регулювання «комуналки». Мовляв, в країні карантин, не працюють ФОП, а тут ще й протести по всій країні через зростання тарифів", - поділився подробицями учасник наради.

Третім доповідачем он-лайн був голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, який назвав газовий ринок "найбільш ефективним". Єдиним швидким виходом для зниження тарифу на газ, з його слів, може стати "примусове переведення від газзбутів на НАК".

НАК же розглядає варіант, щоб анонсоване підвищення в лютому взагалі не відбулося. За словами депутата, "Нафтогаз" може знизити вартість газу в платіжках на 30%. "Але в таких умовах він звернув увагу депутатів на те, що це, м'яко кажучи, може не сподобається міжнародним партнерам і кредиторам", - наголосив депутат.

Як повідомили джерела, в результаті домовилися сьогодні о 18:00 провести додаткове засідання Кабміну і "Нафтогазу" за участю регулятора.

Прем'єр Шмигаль дав обіцянку, що Кабмін підготує рішення про обмеження на торгову надбавку для газових постачальників до колишнього рівня - 2,5%. Будуть проведені перевірки постачальників, аж до позбавлення ліцензій тих, хто порушує умови. "День-два - буде представлена фіксована ціна на газ для населення на рік, а також запущена соціальна реклама для переходу на поставки газу від НАК «Нафтогазу». Шмигаль дав слово працювати в alarm-режимі з профільним комітетом Ради. Хоча переглянути платіжки за січень «заднім числом» не вийде»", - розповів співрозмовник.

Також наприкінці керівництво фракції підняло питання про можливе голосування в Раді за призначення Вітренка першим віце-прем'єром і профільним енергетичним міністром.

"Все буде залежати від того, як як він покаже себе антикризовим менеджером в цих умовах. Як фракція, ми будемо продавлювати рішення для зниження тарифів, оскільки люди по всій країні протестують ... Всі ми чекаємо від Кабміну конкретних рішень в найближчі дні", - зазначило джерело.

Нагадаємо, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% з січня 2021-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Учора стало відомо, що Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення. З серпня 2020 ціни на газ для населення є ринковими, споживачі можуть самі обирати собі постачальника газу. Запуск ринку газу для населення в Україні був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення по фіксованій ціні.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція готує план антикризових заходів у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Пізніше 11 січня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів у терміновому порядку вирішити питання, пов'язане з тарифами на газ для населення.