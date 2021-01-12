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Міський голова Чорноморська заявив про прослуховування в своєму кабінеті

За його словами, проблеми з безпекою є у всій будівлі мерії.

Міський голова Чорноморська заявив про прослуховування в своєму кабінеті
Фото: https://www.facebook.com/vasilgulyaev

Міський голова Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв заявив, що виявив у своєму кабінеті пристрої для прослуховування. 

Про це він розповів у Facebook.

"Попрацювавши буквально два тижні, я перевірив кабінет і чомусь знайшов там "жучки", - заявив Гуляєв.

За його словами, проблеми з безпекою є у всій будівлі мерії.

"У цій будівлі відбуваються парадоксальні речі. У нас стоять камери, але ніхто не знає, куди ці камери транслюють. У нас хто хоче, той сюди і заходить. Заходять люди зі зброєю, і ніхто нікого не може зупинити", - додав мер Чорноморська.

Нагадаємо, у жовтні 2020-го голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що виявив у своєму авто пристрій стеження. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом ймовірного стеження за нардепом.

У квітні 2019-го у Волинській облраді виявили обладнання для прослуховування. Обладнання було у валізі, яка лежала в запиленому приміщенні, проте сама була без пилу. На думку фахівців, у валізі були пристрої, які підсилюють сигнал "жучків", що встановлені в будівлі облради.

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