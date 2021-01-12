Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов

С 1 января неожиданно для Кабмина и «Слуг народа» взлетели тарифы на коммуналку . Удар по кошелькам избирате лей серьезно срикошетил по рейтингу действующей власти, и к ликвидации «тарифного пожара» подключилась фракция «Слуга народа». Депутаты на закрытой zoom-конференции потребовали от пр авительства и «Нафтогаза» понизить тарифы уже за три дня . Все из-за угроз избирателей вынести их «на вилах». Впрочем, окончательных решений пока не нашли. О том, как Кабмин и НАК «Нафтогаз» вместе с депутатами аврально искали пути для снижения тарифов – в материале LB.ua.

Фото: izvestia.kiev.ua

Повышение «под елку» и начало тарифных протестов

Снижените тарифов услуги ЖКХ и энергоносители было одним из главных обещаний Владимира Зеленского на президентских выборах. Однако этого не произошло. Напротив, с 1 января 2021 в Украине выросли цены для населения сразу на газ, электроэнергию, отопление и холодную воду. В среднем «счёт» платежки подорожал не меньше, чем на 20-30%. Подорожание тут же спровоцировало акции протестов по всей стране, в ряде регионов люди перекрывали дороги, требуя снизить «драконовские» расценки, прежде всего, на газ. Глава государства Владимир Зеленский, вернувшись с горнолыжного курорта, собрал экстренное совещание в ОП. И поручил Кабмину подготовить срочные решения, чтобы погасить в зародыше тарифные бунты.

Хотя подорожание стоимости газа было ожидаемо, ведь ещё с 1 августа 2020 года в Украине нет единой цены на «голубое топливо» для населения. Но, похоже, реакция украинцев стала для власти настоящим сюрпризом.

Постепенное повышение цены газа до сравнивания его с тарифом для промышленных потребителей началось ещё с 2016 года. Это было условием получения кредита МВФ по прежней программе IFF. И сохранилось в действующей программе stand-by. Последним этапом была отмена спецобязательств (ПСО) по продаже газа населению и окончательное выравнивание цен. Фактически это и произошло как раз в августе прошлого года после отмены ПСО. Тогда эффект от этого был практически не ощутим, поскольку летом цены газ – минимальные. С началом же отопительного сезона стоимость выросла и «проявилась» в платежках на газ. К тому же, отмена ПСО сняла ограничение на торговую надбавку для поставляющих газовых организаций.

Если раньше надбавка для этих компаний была 2,5%, то сейчас в некоторых случаях она достигает (по неофициальной информации) 30% и выше. И стоимость зависит от предложений поставщика, с которым потребитель заключил контракт на поставку. На данный момент в стране работает 55 поставщиков, предложения которых варьируются от 7 до 10,8 грн за кубометр газа. При средней цене – 9,04 грн за куб. А это уже на 1 грн дороже, чем было в декабре прошлого года.

Рост цены на газ «потянул» за собой повышение тарифа на тепловую энергию, которую производят теплоэлектростанции. Ведь в структуре тарифа ТЭЦ стоимость газа составляет около 80%. Цены на тепло с 1 января выросли от 5,5-50%, в зависимости от области. Например, для Днепровской ТЭЦ – на 5,5%, а для «Евро-реконструкция» – на 49,7%. Последняя компания обслуживает левый берег Киева.

Фото: Национальная полиция Перекрытие дороги М-03 из-за повышения тарифов на газ в Харьковской области, г. Валки.

Электричество тоже подорожало. Правда, сам тариф на электричество для домохозяйств не пересматривался с 2017 года. Все эти четыре года бытовые потребители платили за электроэнергию по двум тарифам. Первые 100 кВт-ч за месяц были «льготными» – по 90 копеек/кВт-ч. Все что сверх – по 1,68 грн/кВт-ч. Но 28 декабря Кабмин ввёл единый тариф для населения на уровне 1,68 грн/кВт-ч. По сути, отменив «льготные» 100 кВт, которые зачастую помогали сократить расходы именно малообеспеченным и пенсионерам за счёт экономии потребления. Как компенсатор Кабмин все же оставил в силе для потребителей заниженные коэффициенты, которые установили двух- или трехзонные счетчики.

Тариф на холодную воду в среднем по стране с нового года также вырос примерно на 19%. Все из-за роста электроэнергии, стоимость которой занимает 40% в себестоимости услуг на поставку и водоотвод для населения. Больше всего тарифы на воду поднялись в пяти городах: Николаеве (+25,2%), Полтаве (+21,7%), Луцке (+19,1%), Кропивницком (+18,3%) и Херсоне (+18,2%).

Разбор полетов

После совещания в ОП к процессу решения тарифных проблем подключилась фракция «Слуга народа». Её глава Давид Арахамия анонсировал закрытое онлайн заседание при участии премьера Дениса Шмигаля, и.о. министра энергетики Юрия Витренко и главы НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева. Накануне zoom-конференции, которая планировалась в 13-50 12 января, нардепы «Слуги» получили персональные ссылки – во избежание утечек информации. Как рассказал LB.ua один из участников мероприятия, настроение у депутатов было рабочим. «Один из парламентариев в ходе совещания разбирал «Кубик Рубик», забыв выключить камеру. На что глава партии Александр Корниенко попросил соблюдать субординацию, а то «Кубики Рубики» уже у всех в головах», – рассказал собеседник LB.ua.

Первым выступил премьер-министр Денис Шмигаль, который назвал основной причиной роста тарифов как раз отмену по ограничению надбавки для газсбытов. И теперь они в 2,5 раза выше, чем год назад в некоторых городах. «Именно это вызывает протестные акции. Хотя в митингах Шмигаль увидел и политические манипуляции, ведь сама зима теплее. Он пообещал, что правительство ищет варианты для защиты людей. И точно не собирается оставлять украинцев сам на сам с этой проблемой», – пересказал спич премьера один из представителей фракции.

Фото: kmu.gov.ua

Вторым заслушали и.о. министра Юрия Витренко. Он сразу предложил депутатам озвучить презентацию или «быстро рассказать». Часть «слуг» в чате попросили просто «быстро рассказать». Витренко заверил, что уже проведён мониторинг рынка газа. Согласился, что тариф на распределение газа вырос в 2,5 раза, но как министр не может сказать, что он завышен. А сам регулятор и дальше может увеличивать тариф на распределение газа: «Если Минэнерго ничего не будет делать, то дополнительно тариф вырастет ещё на 25%». Поэтому министерство уже делает все, чтобы в феврале можно было снизить стоимость газа на 43%. Тогда сумма платежки в среднем уменьшится на 780 грн.

В чате совещания нардепы начали активно задавать вопросы. Одним из главных, кто обрушился критикой на Кабмин «за сплошную теорию, а не практику», был Максим Бужанский. Он перебил Шмигаля и Витренко, потребовав за три дня принять экстренное решение по снижению, ведь люди в бешенстве.

Юрий Витренко на эти выпады честно ответил, что выйти к людям и сказать о снижении тарифов за три дня не сможет. Мол, тогда это будет как минимум превышением его полномочий.

Фото: umoloda.kyiv.ua

Такой ответ явно не устроил «слуг», которые продолжали жаловаться, что к ним приходят избиратели, обещая «вынести на вилах».

«Один из депутатов даже предложил внести постановление об отмене финансирования регулятора НКРЭКУ. У нас ЧП в стране и нет времени дальше обсуждать модели рынка! У нас у каждого свой избиратель. Звучали также идеи от других коллег и вовсе ввести жесткое государственное регулирование «коммуналки». Мол, в стране карантин, не работают ФЛП, а тут ещё и протесты по всей стране из-за роста тарифов», – делился подробностями о реакции коллег ещё один из участников совещания.

Третьим докладчиком был глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, который назвал газовый рынок «наиболее эффективным», признав, впрочем, что это малоинтересно потребителю, которому приходится платить дороже за газ. Единственным быстрым выходом для снижения тарифа на газ, по его мнению, может стать «принудительный перевод потребителей от газсбытов на НАК». По его словам, НАК рассматривает вариант, чтобы анонсированное «повышение в феврале вообще не произошло. И в принципе снизить стоимость в платежках на топливо можно будет на 30%. «Однако он обратил наше внимание на то, что это, мягко говоря, может не понравится международным партнерам и кредиторам», – рассказывают участники совещания.

Фото: Макс Левин

В итоге премьер Шмигаль охарактеризовал сложившуюся ситуацию как emergency, пообещав решение об ограничении на торговую надбавку для поставляющих газовых организаций до прежнего уровня – 2,5%. А также провести проверки поставщиков, вплоть до лишения лицензий тех, кто нарушает условия.

«День-два – будет представлена фиксированная цена на газ для населения на год, запущена социальная реклама для перехода на поставки газа от НАК «Нафтогаза». Премьер дал слово работать в alarm-режиме с профильным комитетом Рады. Хотя пересмотреть платежки за январь «задним числом» не получится», – пересказал ещё один источник.

Правда, не у всех идея с лишением лицензий газсбытов вызвала одобрение. Собеседники LB.ua утверждают, что глава энергетического парламентского комитета и нардеп Андрей Герус назвал это предложение Кабмина и НАКа «не рыночным механизмом». В то же время депутат Николай Тищенко заявил, что ему как раз предложенный план по лишению лицензий «очень нравится».

С прицелом на полноценное назначение

По словам собеседников LB.ua, под занавес руководство фракции анонсировало ещё одно совещание Кабмина, НАК и регулятора вечером для подготовки более конкретных решений. «От того, насколько Витренко справится, будет зависеть голосование фракции по назначению его министром – без приставки и.о. В прошлый раз его провалили. Сейчас все будет зависеть, как Витренко проявит себя в качестве антикризисного менеджера», – говорит один из депутатов «Слуги народа».

«Как фракция, мы будем продавливать все возможные решения для снижения тарифов. Нам нужно дать людям результат, а «соскочить», что в силу вступил свободный рынок, и это делали наши предшественники, увы, не получится», — добавил источник.

Хотя не все уверены, что попытка номер два с назначением Юрия Витренко в конце января будет успешной. «Не думаю. Пока от него нет конкретики», – констатировал один из «слуг».