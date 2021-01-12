Уряд може знизити заплановане обмеження торгівельної надбавки для постачальників газу з 10 до 2,5%. Як повідомили джерела LB, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив сьогодні на нараді з депутатами.

"Шмигаль сказав, що Уряд може обмежити торгівельну надбавку для постачальників газу на рівні 2,5%", - повідомив співрозмовник.

Він додав, що за словами прем'єра, опрацювати це питання вже доручено відповідним відомствам.

На сьогоднішній день, після відміни ПСО, згідно до якого надбавка складала 2,5%, обмеження на неї нема. У проекті постанови Кабміну про фіксовану ціну на газ торгівельна надбавка для постачальників газу запропонована на рівні 10%.

Нагадаємо, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% з січня 2021-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Учора стало відомо, що Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення. Із серпня 2020-го ціни на газ для населення є ринковими, споживачі можуть самі обирати собі постачальника газу. Запуск ринку газу для населення в Україні був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" постачав газ для населення за фіксованою ціною.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція готує план антикризових заходів у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Пізніше 11 січня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів терміново вирішити питання, пов'язане з тарифами на газ для населення.

Сьогодні, 12 січня, фракція "Слуга народу" провела нараду з Кабінетом Міністрів і НАК "Нафтогаз" щодо зниження тарифів. Прем'єр Шмигаль звернувся до Антимонопольного комітету та Служби безпеки з проханням розібратися з причинами протестних акцій, які проходять в Україні через підвищення тарифів на газ. Він не виключає, що акції відбуваються не лише через підвищення ціни на газ, а й "з метою політичних маніпуляцій".