Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
ГоловнаПолітика

Офіс генпрокурора відкрив справу проти заступника командувача Чорноморського флоту РФ

Він схиляв українських військовослужбовців перейти на бік ворога.

Офіс генпрокурора відкрив справу проти заступника командувача Чорноморського флоту РФ
Фото: 5.ua

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження стосовно заступника командувача Чорноморського флоту Росії "за фактом підбурювання до вчинення державної зради".

Про це інформує пресслужба ОГП.

За даними слідства, високопосадовець у березні 2014 року "умисно, з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, а також зміни меж території нашої держави", схиляв військових ЗСУ до вчинення державної зради.

Зокрема, він погрожував їм "фізичним насильством та зброєю" з боку військових РФ, змушуючи кілька десятків українських військовослужбовців перейти на бік ворога в період збройного конфлікту.

В Офісі генпрокурора стверджують, що це - додаткові факти вчинення злочинів високопосадовцями збройних сил РФ, які, зокрема, призвели до окупації Криму "та інших тяжких наслідків". Заступнику командувача ЧФ РФ загрожує до 15 років в'язниці. Прізвище чиновника не вказується.

Нагадаємо, у березні 2014-го заступником командувача Чорноморського флоту Росії було призначено контр-адмірала Дениса Березовського.

1 березня того року в.о. президента Олександр Турчинов призначив Дениса Березовського головнокомандувачем ВМС, проте вже 2 березня він заявив про перехід на бік нелегітимного кримського уряду. У Києві проти нього порушили кримінальну справу за держзраду, усунули з посади і призначили наступником адмірала Сергія Гайдука.

У травні 2020 року Офіс генпрокурора порушив справу проти адмірала Чорноморського флоту РФ, який схиляв українських офіцерів до держзради.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також