Офіс генпрокурора відкрив справу проти заступника командувача Чорноморського флоту РФ

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження стосовно заступника командувача Чорноморського флоту Росії "за фактом підбурювання до вчинення державної зради".

Про це інформує пресслужба ОГП.

За даними слідства, високопосадовець у березні 2014 року "умисно, з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, а також зміни меж території нашої держави", схиляв військових ЗСУ до вчинення державної зради.

Зокрема, він погрожував їм "фізичним насильством та зброєю" з боку військових РФ, змушуючи кілька десятків українських військовослужбовців перейти на бік ворога в період збройного конфлікту.

В Офісі генпрокурора стверджують, що це - додаткові факти вчинення злочинів високопосадовцями збройних сил РФ, які, зокрема, призвели до окупації Криму "та інших тяжких наслідків". Заступнику командувача ЧФ РФ загрожує до 15 років в'язниці. Прізвище чиновника не вказується.

Нагадаємо, у березні 2014-го заступником командувача Чорноморського флоту Росії було призначено контр-адмірала Дениса Березовського.

1 березня того року в.о. президента Олександр Турчинов призначив Дениса Березовського головнокомандувачем ВМС, проте вже 2 березня він заявив про перехід на бік нелегітимного кримського уряду. У Києві проти нього порушили кримінальну справу за держзраду, усунули з посади і призначили наступником адмірала Сергія Гайдука.

У травні 2020 року Офіс генпрокурора порушив справу проти адмірала Чорноморського флоту РФ, який схиляв українських офіцерів до держзради.