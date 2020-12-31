Правоохоронці не знайшли вибухівки у корпусах гранат біля квартири мами Шабуніна, - ОГП

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через корпуси гранат, знайдені під дверима матері антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами погрози вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці заявили, що попередньо в корпусах гранат вибухівки не виявили.
"Ввечері 30 грудня 2020 року в м. Рівне біля дверей квартири, де мешкає мати громадського діяча в сфері боротьби з корупцією, виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено", - додали в Офісі генпрокурора.
Зараз триває розслідування. Для встановлення осіб, які вчинили злочин, проведуть вибухово-технічну та молекулярно-генетичну експертизи.
Нагадаємо, вчора біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. Пристрій складався з двох гранат і чорної коробки.