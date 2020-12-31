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Правоохоронці не знайшли вибухівки у корпусах гранат біля квартири мами Шабуніна, - ОГП

Провадження відкрили за фактами погрози вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї.

Правоохоронці не знайшли вибухівки у корпусах гранат біля квартири мами Шабуніна, - ОГП
Фото: пресслужба Офісу генпрокурора

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через корпуси гранат, знайдені під дверима матері антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами погрози вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці заявили, що попередньо в корпусах гранат вибухівки не виявили.

Фото: пресслужба офісу генпрокурора

"Ввечері 30 грудня 2020 року в м. Рівне біля дверей квартири, де мешкає мати громадського діяча в сфері боротьби з корупцією, виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено", - додали в Офісі генпрокурора.

Зараз триває розслідування. Для встановлення осіб, які вчинили злочин, проведуть вибухово-технічну та молекулярно-генетичну експертизи.

Нагадаємо, вчора біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. Пристрій складався з двох гранат і чорної коробки.

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