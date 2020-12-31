Правоохоронці не знайшли вибухівки у корпусах гранат біля квартири мами Шабуніна, - ОГП

Провадження відкрили за фактами погрози вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через корпуси гранат, знайдені під дверима матері антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами погрози вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці заявили, що попередньо в корпусах гранат вибухівки не виявили.

Фото: пресслужба офісу генпрокурора

"Ввечері 30 грудня 2020 року в м. Рівне біля дверей квартири, де мешкає мати громадського діяча в сфері боротьби з корупцією, виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено", - додали в Офісі генпрокурора.

Зараз триває розслідування. Для встановлення осіб, які вчинили злочин, проведуть вибухово-технічну та молекулярно-генетичну експертизи.

Нагадаємо, вчора біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. Пристрій складався з двох гранат і чорної коробки.