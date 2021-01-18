Ще двоє постраждали і шпиталізовані.

В Одесі на вулиці Посмітного, 10/12 у Приморському районі ввечері 17 січня згорів триповерховий будинок, у якому розташований готель. Наразі відомо про двох загиблих і двох постраждалих.

Фото: Думська

Фото: Думська

Фото: Думська

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що загоряння останнього поверху та даху триповерхового житлового будинку (будинок на один під’їзд, 36 квартир) сталося 17 січня о 20:30. Згодом вогонь охопив площу 1,2 тис. кв. м.

О 22:05 пожежу локалізовано, о 23:51 - ліквідовано.

"Унаслідок пожежі загинуло 2 особи та постраждало 2 особи, яких госпіталізовано до лікарні", - повідомляють у ДСНС.

До гасіння залучалось 60 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 17 серпня 2019 року в Одесі згорів готель "Токіо Стар". У колишній будівлі трамвайного депо загинули дев'ятеро осіб, у тому числі одна дитина, ще десять людей постраждали. Основна версія пожежі - коротке замикання в електрощитовій.

У справі про пожежу було затримано власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного і ще трьох людей.

На початку грудня 2020-го власник згорілого одеського готелю "Токіо Стар" помер від коронавірусу в одній з київських лікарень.