​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
ГоловнаПолітика

Нардеп Рахманін про закон щодо референдуму: "Ми фактично надаємо можливість кнопкодавам тиснути на ядерну кнопку"

Він закликав колег подумати перед тим, як голосувати за цей закон. 

Нардеп Рахманін про закон щодо референдуму: "Ми фактично надаємо можливість кнопкодавам тиснути на ядерну кнопку"
Фото: Макс Требухов

Народний депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін розкритикував з трибуни Верховної Ради ініційований президентом законопроєкт щодо референдуму.

За його словами, ухвалення документу в чинній редакції "надає фактичну можливість кнопкодавам тиснути на ядерну кнопку".

"Судячи з усього автори законопроєкту вирішили, що законодавство надто складна матерія, щоб віддавати її законодавцям. Якщо закон буде ухвалений, то будь-хто з будь-якого приводу зможе змінювати, коригувати або скасовувати закони з невідомих причин, прикриваючись волею народу. Таке робили неодноразово, це дуже старий прийом, який використовували лиходії і шахраї навіть вселенських масштабів. Гітлер цим скористався 4 рази, зміцнивши свою владу, виправдавши агресію і окупацію. І парламент, який пішов йому назустріч, після цього не обирався. І кілька десятків парламентарів були за Гітлера розстріляні", - заявив нардеп.

Він додав, що "сьогодні, якщо цей закон буде ухвалений, будь-хто натискатиме ядерну кнопку, використовуючи маніпулятивні референдуми" та закликав колег подумати перед тим, як голосувати.

Нагадаємо, що законопроєкт про референдум цього тижня мають розглядати в другому читанні. Фактично цей документ є інструментом продовження земельної реформи, адже питання продажу сільськогосподарських земель іноземцям мають винести на референдум. Впровадження народовладдя шляхом референдуму було однією з головних передвиборних обіцянок Володимира Зеленського. 

Відповідно до закону, на референдум можуть бути винесені:

  • затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції;
  • питання загальнодержавного значення;
  • питання про зміну території України;
  • питання про втрату чинності законом або його окремими положеннями.

Не можуть бути предметом референдуму питання, які:

  • суперечать Конституції і загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
  • спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці, розпалювання ворожнечі;
  • законопроєкти з питань бюджету, податків та амністії;
  • віднесені законодавством до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

У законопроєкті запропоновано, щоб на референдум могло бути винесено тільки одне питання і були передбачені відповіді "так" або "ні".

Щоб референдум відбувся, на ньому повинні проголосувати не менш ніж 50% виборців. Для затвердження питання, винесеного на референдум, його повинні підтримати більш ніж половина виборців.

Законопроєкт у другому читанні мали ухвалити ще в грудні, але перенесли на період після зимових свят. Сьогодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у фракційний чат попередження, що депутати, які не будуть голосувати за цей закон, можуть бути виключені з фракції. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також