Нардеп Рахманін про закон щодо референдуму: "Ми фактично надаємо можливість кнопкодавам тиснути на ядерну кнопку"

Він закликав колег подумати перед тим, як голосувати за цей закон.

Народний депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін розкритикував з трибуни Верховної Ради ініційований президентом законопроєкт щодо референдуму.

За його словами, ухвалення документу в чинній редакції "надає фактичну можливість кнопкодавам тиснути на ядерну кнопку".

"Судячи з усього автори законопроєкту вирішили, що законодавство надто складна матерія, щоб віддавати її законодавцям. Якщо закон буде ухвалений, то будь-хто з будь-якого приводу зможе змінювати, коригувати або скасовувати закони з невідомих причин, прикриваючись волею народу. Таке робили неодноразово, це дуже старий прийом, який використовували лиходії і шахраї навіть вселенських масштабів. Гітлер цим скористався 4 рази, зміцнивши свою владу, виправдавши агресію і окупацію. І парламент, який пішов йому назустріч, після цього не обирався. І кілька десятків парламентарів були за Гітлера розстріляні", - заявив нардеп.

Він додав, що "сьогодні, якщо цей закон буде ухвалений, будь-хто натискатиме ядерну кнопку, використовуючи маніпулятивні референдуми" та закликав колег подумати перед тим, як голосувати.

Нагадаємо, що законопроєкт про референдум цього тижня мають розглядати в другому читанні. Фактично цей документ є інструментом продовження земельної реформи, адже питання продажу сільськогосподарських земель іноземцям мають винести на референдум. Впровадження народовладдя шляхом референдуму було однією з головних передвиборних обіцянок Володимира Зеленського.

Відповідно до закону, на референдум можуть бути винесені:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції;

питання загальнодержавного значення;

питання про зміну території України;

питання про втрату чинності законом або його окремими положеннями.

Не можуть бути предметом референдуму питання, які:

суперечать Конституції і загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці, розпалювання ворожнечі;

законопроєкти з питань бюджету, податків та амністії;

віднесені законодавством до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

У законопроєкті запропоновано, щоб на референдум могло бути винесено тільки одне питання і були передбачені відповіді "так" або "ні".

Щоб референдум відбувся, на ньому повинні проголосувати не менш ніж 50% виборців. Для затвердження питання, винесеного на референдум, його повинні підтримати більш ніж половина виборців.

Законопроєкт у другому читанні мали ухвалити ще в грудні, але перенесли на період після зимових свят. Сьогодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у фракційний чат попередження, що депутати, які не будуть голосувати за цей закон, можуть бути виключені з фракції.