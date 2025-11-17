У Евадорі пройшов референдум щодо відновлення військових баз: люди проголосували проти

Виборці також відхилили припинення державного фінансування політичних партій, скорочення розміру Конгресу та створення конституційної асамблеї для переписування конституції Еквадору.

Громадяни Еквадору на референдумі проголосували проти повернення іноземних військових баз на території країни.

Як пише ВВС, це стало "поразкою" для президента Еквадору Даніеля Нобоа, який агітував за зміну конституції, щоб скасувати заборону, ухвалену парламентом у 2008 році.

Нобоа стверджував, що це допоможе боротися з організованою злочинністю і зменшити стрімке зростання насильства, яке перетворило країну на один із світових центрів наркотрафіку.

США розраховували, що референдум відкриє шлях до створення нової військової бази через 16 років після закриття попереднього об’єкта на узбережжі. Попередня військова база США на узбережжі Еквадору була закрита після того, як президент Рафаель Корреа відмовився продовжувати оренду й ініціював конституційну заборону на іноземні бази.

Хоча Еквадор не виробляє кокаїн, великі порти та близькість до Колумбії та Перу роблять його ключовим пунктом для перевезення наркотиків. За словами Нобоа, близько 70% кокаїну у світі проходить через Еквадор. У інтерв’ю BBC він раніше заявив, що хоче, аби іноземні армії допомогли в його "війні" проти наркокартелів. Він також обговорював із США питання регіональної безпеки та міграції.

На референдумі виборці також відхилили пропозиції щодо припинення держфінансування політичних партій, скорочення парламенту та творення конституційної асамблеї для переписування Конституції.

Президент заявив, що "поважає" рішення народу".

У день референдуму поліція затримала одного з найбільших наркобосів Еквадору – лідера Los Lobos, Вільмера "Піпо" Чаварріа, який переховувався в Європі. Еквадор і США вважають Los Lobos терористичною організацією.

Референдум відбувся на тлі наймасштабнішого за десятиліття розгортання американських військ у Карибському регіоні – там перебувають найбільший у світі авіаносець та бомбардувальники.

США вже здійснили щонайменше 21 удар по човнах, підозрюваних у перевезенні наркотиків, убивши щонайменше 83 людей – без надання доказів, ким вони були. Юристи застерігають про можливі порушення міжнародного права.Зростають припущення, що США можуть атакувати цілі у Венесуелі, звинувачуючи її президента Ніколаса Мадуро у керуванні наркокартелем, але сам Мадуро все заперечує.

Багато оглядачів вважають, що американська військова активність також має на меті посилити тиск на Мадуро та домогтися його усунення від влади.