МЗС Чорногорії викликало посла Росії через "неприйнятне втручання у внутрішні справи"

Міністерство закордонних справ Чорногорії викликало посла російського посла в Подгориці Олександра Лукашика через нещодавні заяви у ЗМІ, які, за словами МЗС, є "очевидним прикладом відкритого і неприйнятного втручання у внутрішні справи країни".

Про це ідеться у заяві МЗС Чорногорії.

Причиною для виклику Лукашика стали висловлювання російського дипломата після ухвалення рішення Скупщини Чорногорії про приєднання Збройних сил країни до натівського механізму безпекової допомоги й тренувань для України (NSATU), а також його критичні коментарі щодо інтерв’ю президента Чорногорії Якова Мілатовича французькому виданню La Croix.

У МЗС наголосили, що такі дії та заяви є абсолютно неприйнятними, а Чорногорія "не дозволить нікому підривати гідність своїх інституцій".

Послу Росії чітко заявили, що надалі подібні повідомлення будуть розцінюватися як навмисно ворожі дії, на які Міністерство реагуватиме відповідно до міжнародних норм.

Чорногорія очікує від російського посольства поваги до державних інституцій та посадовців країни.

У МЗС зазначили, що Чорногорія керується "власними національними і стратегічними інтересами, визначеними зовнішньополітичними пріоритетами — членством у НАТО та відданістю процесу вступу до ЄС".