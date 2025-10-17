Чорногорія планує запровадити візи для росіян, — ЗМІ

Країна готується до вступу до ЄС.

Чорногорія готується запровадити візовий режим для росіян, які можуть перебувати в країні без візи до 30 днів.

Про це заявив президент Чорногорії Яков Мілатович під час візиту до Брюсселя, пише Politico.

"Ми намагаємося відкласти запровадження віз, щоб підтримати туристичний сектор, який значною мірою залежить від російських туристів", — пояснив Мілатович.

Він додав, що країна "абсолютно стурбована російськими інвестиціями", але незабаром гармонізує візовий режим із нормами ЄС.

Президент також закликав ЄС активніше допомагати Чорногорії у боротьбі з дезінформацією та "зловмисним впливом третіх країн", що може загрожувати її вступу до блоку.

Країна прагне стати членом ЄС до 2028 року, наразі закрила сім із 33 розділів переговорного процесу та планує завершити ще п’ять до кінця року.

Мілатович підкреслив, що Чорногорія прагне об’єднати політичні сили та реалізувати необхідні реформи, водночас очікуючи від ЄС підтвердження, що "розширення живе" і що реформи "приносять результати".