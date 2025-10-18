Axios: Стармер запропонував розробити "мирний план" для України за зразком плану Трампа для Гази

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував працювати разом із США над мирним планом для України за зразком плану Дональда Трампа для Гази, пише Axios із посиланням на поінформоване джерело.

Ініціатива була зроблена британським прем’єром під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського із європейськими лідерами у п’ятницю.

Також Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував провести термінову розмову радників із національної безпеки Європи на вихідних, щоб обговорити подальші кроки щодо підтримки України.