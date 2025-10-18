Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Axios: Стармер запропонував розробити "мирний план" для України за зразком плану Трампа для Гази

Рютте запропонував провести термінову розмову радників із національної безпеки Європи.

Axios: Стармер запропонував розробити "мирний план" для України за зразком плану Трампа для Гази
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував працювати разом із США над мирним планом для України за зразком плану Дональда Трампа для Гази, пише Axios із посиланням на поінформоване джерело.

Ініціатива була зроблена британським прем’єром під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського із європейськими лідерами у п’ятницю.

Також Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував провести термінову розмову радників із національної безпеки Європи на вихідних, щоб обговорити подальші кроки щодо підтримки України.

  • Як повідомив президент Зеленський, зустріч із Дональдом Трампом була продуктивною. Обговорили і далекобійну зброю, зокрема ракети Tomahawk, але коментувати результати не будуть. бговорили багато тем, зокрема протиповітряну оборону.
