Зеленський про зустріч з Трампом: говорили про ППО і далекобійну зброю

Коментувати тему Tomahawk він не буде. 

Зеленський про зустріч з Трампом: говорили про ППО і далекобійну зброю
Фото: скриншот

Зустріч із Дональдом Трампом була продуктивною, сказав український президент Володимир Зеленський на пресконференції. Обговорили багато тем, зокрема протиповітряну оборону.

Україна розуміє цифри, розуміє, до чого потрібно дійти, сказав президент. Обговорили і далекобійну зброю, зокрема ракети Tomahawk, але коментувати результати не будуть. 

"Ми вирішили, що ми не будемо про це говорити. Тому що США не хочуть ескалації", – сказав він.

США на зустрічі сказали, що розуміють потрібність цих ракет. Ця тема ще на столі, її не закрили. 

Говорили і про захист енергетики України від російських атак. Україна має власні засоби ППО, але проти балістики може боротися лише західна зброя.

Стосовно далекобійних ударів президент сказав, що для них потрібні і дрони, і ракети. І росіяни бояться цього. 

Президент ще раз сказав, що Україна і США обговорюють продаж американцям дронів українського виробництва. Йдеться про декілька видів. 

Трамп поділився з українським колегою планами на зустріч із Владіміром Путіним. 

Український президент вірить, що Трамп зможе закінчити війну. Він підтвердив, що після перемовин із Трампом у нього була розмова зі стратегічними партнерами, зокрема лідерами коаліції охочих, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і прем'єром Польщі. 

Одна з тем, про яку говорили з Трампом – гарантії безпеки. США не проти цієї теми. Київ розраховує на лідерство США, але коаліція партнерів є основними європейськими партнерами. Йшлося і про програму закупівлі американської зброї через НАТО для України. Гарантії потрібні до припинення вогню.

"Питання територій є найбільш чутливим. Я знаю, що росіяни мають іншу позицію і хочуть все окупувати. Але перед припиненням вогню вони хочуть укласти угоду про нашу землю", – сказав Зеленський.

Президент додав, що найскладніші питання будуть на переговорах, і говорити про території теж доведеться. 

"Ми розуміємо російські пропозиції. Ви пам'ятаєте це про території, не думаю, що Росія змінила позицію. Це чутливе питання", – додав він. 

Зеленський згоден, що час зупинитися і почати переговори. Він відкритий для двосторонніх і тристоронніх перемовин із Росією.

"Президент правий: (треба. – Ред.) зупинитися де ми є і говорити", – сказав Зеленський. 

Він анонсував подальші телефонні розмови зі США. 
