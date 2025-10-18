«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Іран заявив, що більше не пов'язаний обмеженнями щодо своєї ядерної програми

"Знакова угода 2015 року з провідними державами світу офіційно втратила сьогодні чинність", заявили у МЗС країни.

Іран заявляє, що він більше не пов'язаний обмеженнями щодо своєї ядерної програми, оскільки знакова угода 2015 року з провідними державами світу офіційно втратила чинність, повідомляє DW.

У МЗС Ірану наголошують, що відтепер “всі положення (угоди), включно з обмеженням щодо іранської ядерної програми та пов'язаними з нею механізмами, вважаються скасованими”.

Спільний всеохоплюючий план дій (СВПД) 2015 року, відомий як іранська ядерна угода, обмежив ядерну діяльність Ірану, запаси урану та дослідницькі зусилля ‒ в обмін на послаблення санкцій.

Іранські дипломати підкреслюють, що термін дії угоди офіційно закінчився в суботу, через 10 років після її прийняття Радою Безпеки ООН. “Іран твердо висловлює свою відданість дипломатії”, – заявили у МЗС.

Протягом багатьох років західні держави звинувачували Іран у перешкоджанні інспекціям ООН та збагаченні урану, близького до рівня, придатного для використання в зброї.

  • Президент Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з угоди під час свого першого терміну в 2018 році.
  • Відтоді між Іраном та західними державами відбувалися періодичні переговори щодо відновлення угоди, але переговори зайшли в глухий кут. Тегеран призупинив співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) після того, як Сполучені Штати та Ізраїль бомбардували ядерні об'єкти Ірану в червні.
  • У серпні Велика Британія, Франція та Німеччина спільно повідомили Раду Безпеки ООН про те, що Іран суттєво порушує ядерну угоду, що призвело до відновлення призупинених міжнародних санкцій.
  • Три європейські держави минулого тижня оголосили, що відновлять переговори, спрямовані на пошук вирішення ситуації. 
  • Однак міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран “не бачить жодних причин для переговорів” з європейцями, враховуючи, що вони запустили механізм швидкого поновлення санкцій.
