Іран заявив, що більше не пов'язаний обмеженнями щодо своєї ядерної програми

"Знакова угода 2015 року з провідними державами світу офіційно втратила сьогодні чинність", заявили у МЗС країни.

Іран заявляє, що він більше не пов'язаний обмеженнями щодо своєї ядерної програми, оскільки знакова угода 2015 року з провідними державами світу офіційно втратила чинність, повідомляє DW.

У МЗС Ірану наголошують, що відтепер “всі положення (угоди), включно з обмеженням щодо іранської ядерної програми та пов'язаними з нею механізмами, вважаються скасованими”.

Спільний всеохоплюючий план дій (СВПД) 2015 року, відомий як іранська ядерна угода, обмежив ядерну діяльність Ірану, запаси урану та дослідницькі зусилля ‒ в обмін на послаблення санкцій.

Іранські дипломати підкреслюють, що термін дії угоди офіційно закінчився в суботу, через 10 років після її прийняття Радою Безпеки ООН. “Іран твердо висловлює свою відданість дипломатії”, – заявили у МЗС.

Протягом багатьох років західні держави звинувачували Іран у перешкоджанні інспекціям ООН та збагаченні урану, близького до рівня, придатного для використання в зброї.