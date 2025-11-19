“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Голова Airbus закликав Європу створити тактичний ядерний щит проти Росії

Париж володіє приблизно 290 боєголовками, Лондон — майже 225, але жодна з них не є тактичною.

Голова Airbus закликав Європу створити тактичний ядерний щит проти Росії
ракетний комплекс РФ
Фото: EPA/UPG

Голова ради директорів Airbus Рене Оберманн заявив, що європейські держави мають створити спільний тактичний ядерний стримувальний потенціал, щоб урівноважити зростальний арсенал Росії, передає Politico

Оберманн наголосив, що нинішня європейська позиція має «небезпечний розрив» нижче стратегічного ядерного порогу. За його словами, Росія розгорнула понад 500 тактичних ядерних боєприпасів уздовж східного флангу НАТО і на території Білорусі.

Він підкреслив, що Німеччина, Франція, Британія та «інші європейські держави, готові до співпраці», мають домовитися про «спільну і поетапну програму ядерного стримування», яка охоплювала б і тактичний рівень. Саме цю сферу лідери Європи традиційно уникають у публічних дискусіях.

Франція та Британія мають власні ядерні сили: за оцінками, Париж володіє приблизно 290 боєголовками, Лондон — близько 225, але жодна з них не є тактичною. Спільної європейської доктрини щодо того, як стримувати або як відповідати на обмежений ядерний удар, не існує. Німеччина бере участь у програмі ядерного обміну НАТО, але власної зброї не має.

Оберманн наголосив, що Європа ризикує хибно оцінити стратегію Кремля, якщо зосереджуватиметься лише на стратегічних силах і ігноруватиме значний тактичний арсенал Росії. На його думку, створення європейського тактичного потенціалу стало б «потужним сигналом стримування».

Його заява пролунала на тлі дедалі ширшої дискусії про безпеку в Європі. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно припустив, що Росія може напасти на країну-члена НАТО вже у 2028 році. Крім того, у ЄС зростає занепокоєння, що США за президента Дональда Трампа можуть бути менш надійним партнером у сфері безпеки.

На тлі цих ризиків окремі країни Європи вже переглядають свої підходи. Раніше цього року Польща заявила, що розгляне можливість отримати доступ до ядерної зброї в рамках розширених механізмів стримування.
