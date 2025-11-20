Рубіо підтвердив розробку "ідей" для закінчення війни і сказав, що мир вимагатиме поступок обох сторін

За даними NBC, участь в розробці плану брали лише американці і росіяни.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що США напрацьовують "ідеї" для завершення російсько-української війни. Він опублікував відповідний допис у середу, на тлі численних публікацій у західних медіа про те, що США і Росія без українців і європейців створили 28-пунктний план миру, який невигідний Україні.

Рубіо не уточнив, чи справі цей план має саме стільки пунктів, а також не надав жодної конкретики. Але він підтвердив, що ідеї перебувають в стадії розробки.

"Припинення складної та смертельної війни, як та, що точиться в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. А досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо та продовжуватимемо розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін цього конфлікту", – сказав держсекретар.

Ending a complex and deadly war such as the one in Ukraine requires an extensive exchange of serious and realistic ideas. And achieving a durable peace will require both sides to agree to difficult but necessary concessions. That is why we are and will continue to develop a list… — Marco Rubio (@marcorubio) November 20, 2025

За даними NBC, саме Рубіо, а також віцепрезидент Джей Ді Венс, зять Дональда Трампа і його радник Джаред Кушнер, а також спецпредставник Стів Віткофф брали участь в розробці плану. З російської сторони їх консультував Кірілл Дмітрієв. Американське джерело журналістів стверджує, що консультації проходили і з українськими посадовцями, але два інші джерела, українське і європейське, це заперечують. Україну поінформували про загальні контури плану, але не зробили це детально та не попросили надати свою думку, повідомили ці два джерела.

"План фокусується на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру. Він включає речі, яких Україна хоче і які їй потрібні для міцного миру", – сказав анонімний співрозмовник NBC.

Троє посадовців повідомили журналістам, що рамку мирної угоди все ще треба презентувати українцям, і що час фіналізації драфту плану збігся з візитом делегації Армії США до України. Робота над планом тривала декілька тижнів.

Українські чиновники вважають, що час подання пропозиції, який збігається з руйнівним корупційним скандалом, з яким стикається уряд президента України Володимира Зеленського, не є випадковістю, повідомило джерело, близьке до українського уряду, і чиновники вважають це, найімовірніше, спробою Кремля скористатися потенційно ослабленим українським керівництвом.

Сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни, заявив NBC News, що раніше не знав про цей план.

“Я нічого про це не знаю. Але я скажу ось що: я сподіваюся, що жодного плану немає – жоден план не спрацює, якщо [президент Росії Володимир] Путін не повірить, що ми серйозно налаштовані продовжувати надавати Україні військову допомогу високого рівня”, – сказав Грем, який розмовляв з Трампом у вівторок увечері.

За даними журналістів, Трамп план уже погодив.