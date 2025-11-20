“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСвіт

Рубіо підтвердив розробку "ідей" для закінчення війни і сказав, що мир вимагатиме поступок обох сторін

За даними NBC, участь в розробці плану брали лише американці і росіяни. 

Рубіо підтвердив розробку "ідей" для закінчення війни і сказав, що мир вимагатиме поступок обох сторін
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що США напрацьовують "ідеї" для завершення російсько-української війни. Він опублікував відповідний допис у середу, на тлі численних публікацій у західних медіа про те, що США і Росія без українців і європейців створили 28-пунктний план миру, який невигідний Україні.

Рубіо не уточнив, чи справі цей план має саме стільки пунктів, а також не надав жодної конкретики. Але він підтвердив, що ідеї перебувають в стадії розробки.

"Припинення складної та смертельної війни, як та, що точиться в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. А досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо та продовжуватимемо розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін цього конфлікту", – сказав держсекретар. 

За даними NBC, саме Рубіо, а також віцепрезидент Джей Ді Венс, зять Дональда Трампа  і його радник Джаред Кушнер, а також спецпредставник Стів Віткофф брали участь в розробці плану. З російської сторони їх консультував Кірілл Дмітрієв. Американське джерело журналістів стверджує, що консультації проходили і з українськими посадовцями, але два інші джерела, українське і європейське, це заперечують. Україну поінформували про загальні контури плану, але не зробили це детально та не попросили надати свою думку, повідомили ці два джерела.

"План фокусується на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру. Він включає речі, яких Україна хоче і які їй потрібні для міцного миру", – сказав анонімний співрозмовник NBC. 

Троє посадовців повідомили журналістам, що рамку мирної угоди все ще треба презентувати українцям, і що час фіналізації драфту плану збігся з візитом делегації Армії США до України. Робота над планом тривала декілька тижнів.

Українські чиновники вважають, що час подання пропозиції, який збігається з руйнівним корупційним скандалом, з яким стикається уряд президента України Володимира Зеленського, не є випадковістю, повідомило джерело, близьке до українського уряду, і чиновники вважають це, найімовірніше, спробою Кремля скористатися потенційно ослабленим українським керівництвом.

Сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни, заявив NBC News, що раніше не знав про цей план.

“Я нічого про це не знаю. Але я скажу ось що: я сподіваюся, що жодного плану немає – жоден план не спрацює, якщо [президент Росії Володимир] Путін не повірить, що ми серйозно налаштовані продовжувати надавати Україні військову допомогу високого рівня”, – сказав Грем, який розмовляв з Трампом у вівторок увечері. 

За даними журналістів, Трамп план уже погодив. 

  • Позиція США про те, що на поступки мають піти обидві країни, не нова. 
  • За даними FT, Росія в новому плані вимагає віддати їй Донецьку область, скоротити чисельність української армії, зробити російську мову другою державною та інші невигідні для України позиції. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies