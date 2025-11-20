ЗМІ: дочку експрезидента ПАР Зуми пов’язують із вербуванням африканців для війни в Україні

Її звинувачують у тому, що вона завербувала близько 20 чоловіків.

Дочку колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми Дудузіле пов'язують із вербуванням чоловіків із Південно-Ариканської республіки та Ботсвани для війни проти України на боці РФ.

Про це пише Bloomberg із посиланням на осіб, знайомих із ситуацією, а також на повідомлення WhatsApp, які бачило видання.

Група з приблизно 20 молодих чоловіків, до яких звернулася депутатка парламенту ПАР Дудузіле Зума, у липні поїхала до Росії після того, як їм сказали, що вони проходитимуть навчання тілоохоронців для роботи на партію її батька uMkhonto weSizwe (MKP). Про це виданню розповіли знайомі з ситуацією люди, зокрема родичі завербованих.

Чоловіки підписали військові контракти, повністю написані російською мовою, і їх відправили на передову в Україні. В серпні вони перестали виходити на зв’язок зі своїми сім’ями, стверджують родичі деяких із них. Зі слів частини родичів, завербовані вважали, що підписують документи лише для курсу охоронців.

На світлинах, які бачив Bloomberg, видно групу чоловіків під час поїздки до Росії, а також пізніше – у камуфляжі разом із інструкторами. Повідомлення у WhatsApp між батьками чоловіків і Дудузіле Зумою, які показали виданню кілька людей, демонструють, як вона запевняла їх, що їхніх синів не відправлять на фронт. У листуванні WhatsApp Дудузіле Зума казала деяким із завербованих, що сама проходила такий "курс підготовки охоронців".

Батьки та родичі відправлених до Росії чоловіків у коментарях зазначили, що згодом з нею стало важко зв’язатися: вона може не відповідати на дзвінки та повідомлення по місяць.

З 1998 року в ПАР діє закон, який криміналізує роботу найманцем чи участь у боях на боці іншої держави.

Дудузіле Зума не відповіла на дзвінки. Речник MKP також не відповів на дзвінок чи повідомлення з проханням про коментар. Президентська адміністрація ПАР та Департамент міжнародних відносин і співробітництва не надали відповіді. Не відповіла і РФ.

Дочку Зуми раніше пов’язували з російськими кампаніями в соцмережах: вона публікувала дописи на підтримку президента РФ Володимира Путіна, викладала фото з Росії і фотографії свого батька з Путіним, а також принижувала Рамафосу. Наразі вона перебуває під судом за звинуваченням у державній зраді через підбурювання до насильства в соцмережах у 2021 році, коли близько 350 людей загинули під час заворушень після ув’язнення її батька за неповагу до суду.

Документи та листування WhatsApp оприлюднили через два тижні після того, як президент ПАР Сиріл Рамафоса доручив розслідувати, як громадян країни завербували для участі у війні Росії проти України як найманців. У заяві від 6 листопада офіс Рамафоси повідомив, що 17 громадян ПАР, які перебувають на Донбасі, звернулися по допомогу.