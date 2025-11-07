Сибіга: понад 1400 найманців із 36 африканських країн воюють на боці РФ проти України

Росія обманом і під тиском вербує африканців для війни проти України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія обманом або під тиском вербує громадян африканських країн для участі у війні проти України. Щонайменше 1436 громадян із 36 африканських країн воюють на боці РФ проти України.

Про це йдеться у дописі Андрія Сибіги у соцмережі Х.

"За наявною інформацією, щонайменше 1436 громадян із 36 африканських країн зараз воюють у лавах російської армії вторгнення в Україні. Це ті, кого було ідентифіковано, хоча фактична цифра може бути вищою", — повідомив Сибіга.

За його словами, Росія використовує різні методи вербування: деяким громадянам обіцяють гроші, інших обманюють, і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під примусом.

"Підписання контракту рівнозначне підписанню смертного вироку", — каже дипломат.

Сибіга наголосив, що іноземці у російській армії мають трагічну долю: більшість із них відправляють на так звані "м’ясні штурми", де вони швидко гинуть. Переважна частина таких найманців не живе більше як місяць.

Глава МЗС вказав на два шляхи уникнення такої долі: не підписувати жодних документів із російською владою та не вступати до армії, або, якщо вже опинилися на фронті, — шукати можливість дезертувати й здатися у полон.

"Більшість іноземців, які нині перебувають у полоні України, здалися під час першого бою і тим самим врятували собі життя. Україна дотримується всіх міжнародних гуманітарних норм щодо військовополонених", — наголосив дипломат.

Сибіга також зауважив, що Росія намагається вербувати не лише африканців, а й громадян з інших країн світу.

"Україна продовжить інформувати про регіони та держави, з яких російська окупаційна армія вербує іноземців, а також про тих, хто опиняється у нас у полоні. Закликаємо всі уряди виявляти та зупиняти російські схеми вербування і публічно попереджати своїх громадян, що такі дії є незаконними", — підсумував глава української дипломатії.