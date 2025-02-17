WSJ: в Україні воюють близько 20 000 іноземних добровольців

Нове покоління ветеранів з Латинської Америки та Азії беруть участь у війнах в Україні, країнах Близького Сходу та Африки. Їхньою мотивацією є зарплатня, ідеалізм чи гострі відчуття від бою.

Про це йдеться у матеріалі Wall Street Journal.

“Солдати удачі” знову в силі: вони є на передовій в Україні, заповнюють казарми монархій Перської затоки та воюють у громадянських війнах в Африці”, ‒ йдеться у матеріалі. Головним джерелом найманців є Колумбія, охоплена десятиліттями конфлікту.

WSJ згадує про колумбійця Джонні Пініллу, який протягом десяти років боровся з партизанами в своїй країні. “Але шалений ближній бій, який він пережив там, здавався відпусткою порівняно з його панічними втечами від вогню російської артилерії після того, як він пішов добровольцем до української армії. Додайте до цього не тільки іноземну мову, але й дивний алфавіт, а також мінусову температуру проти звичної йому тропічної спеки”, ‒ пише видання.

Проте Пінілла не бачить альтернативи бойовому життю, адже війна ‒ це єдине ремесло, яке він знає.

Такі бійці, як Пінілла, є частиною все більшого ринку для ветеранів з бідніших країн, ціллю яких є зарплата. Йдеться, що найманці, які отримували свій досвід під час невеликих і спорадичних бійок, зокрема переслідувань торговців наркотиками та торговців людьми, сьогодні справді отримують бойові винагороди.

“Бойові дії в Україні, на Близькому Сході та в Африці, навпаки, зараз вирують зі смертельними наслідками, яких не бачили десятиліттями. Колумбійські бійці, найняті минулого року посередниками в Об’єднаних Арабських Еміратах, загинули, борючись на боці повстанських сил проти уряду Судану”, ‒ зазначає газета.

Проте небезпека не завадила найманцям піти на війну. “На передовій України потік ветеранів із далекосяжних конфліктів допоміг зберегти війну. Прихід іноземних волонтерів також перетворив окопи на Вавилон чужих мов. Україна каже, що до її лав приєдналося 20 000 вояків-інтернаціоналістів. Вони походять із сусіднього Кавказу, аж до індійського субконтиненту, Східної Азії та Південної Америки”, ‒ додає WSJ.

Деякі "солдати удачі" залежні від адреналіну, інші є ідеалістами

Згідно з інтерв’ю та профілями в соціальних мережах, серед новобранців є аргентинці, які колись воювали на Гаїті; бразильці, які боролися з наркоторгівцями, а також алжирці та кенійці, які боролися з Аль-Каїдою в Африці.

Деякі найманці є залежними від адреналіну, а іншими “керує нотка ідеалізму”. Пінілья сказав, що він і багато товаришів хочуть підтримати “країну, яка дійсно потребує допомоги” проти Росії. Якби найманці шукали лише гроші, сказав він, “вони б поїхали до Мексики” і приєдналися до наркокартелів.

“Тисячі добровольців стікалися в Україну в перші дні війни, включно з ветеранами США та Європи, щоб боротися за демократію або відчути хвилювання битви, але кількість жителів Заходу (на війні, - ред.) зменшилася, оскільки війна стала виснажливою”, ‒ додає Wall Street Journal.

Більшість “солдатів удачі” відрізняються від російської приватної військової компанії “Wagner”, солдатів, яких Північна Корея нещодавно відправила воювати за Росію проти України, і американської компанії “Blackwater”, заснованої магнатом найманців Еріком Прінсом. Ці сили різною мірою діють як продовження зовнішньої політики своїх урядів і розгорнуті для обслуговування національних інтересів.

Москва також залучила десятки тисяч позаштатних іноземних солдатів для боротьби з Україною. Серед них є єменці, завербовані проіранськими повстанцями-хуситами, непальські солдати, які колись билися з маоїстськими партизанами вдома, і кубинці, заманені обіцянкою російських паспортів і високої зарплати.

“Солдати удачі” були поширеними в Європі від падіння Римської імперії до розквіту сучасної національної держави приблизно в 1600-х роках.

У сучасну епоху ряди мандрівних бійців скоротилися, і їх переважно замінили призовники та кар’єрні солдати, але вони ніколи не зникали. Дехто боровся за ідеологію під час громадянської війни в Іспанії. Більшість із них були колишніми солдатами, які шукали грошей під час холодної війни. WatchGuard International, одну з перших приватних військових компаній, створили ветерани британських спецпідрозділів у 1965 році. Сьогоднішні конфлікти підвищили попит на найманців.

"Золота жила" для вербування найманців

Колумбія, з її солідним запасом ветеранів, які брали участь у десятиліттях нарковійн, стала золотою жилою для вербувальників найманців.

“Зростання смертей її громадян за кордоном і заплутані дипломатичні інтриги стали настільки проблематичними для лівого президента Густаво Петро, що його уряд працює над законом, що забороняє колумбійцям займатися найманською роботою”, ‒ йдеться у статті.

Для багатьох це просто робота, хоча й пов’язана з небезпекою на полі бою та поза ним. За словами сестри колумбійського ветерана Хосе Арона Медіни, він воював в Україні, аби заплатити за переїзд його батьків з небезпечної частини країни, де панує насильство. Минулого літа Медіна з товаришем, у якого Пінілья тренувався, прилетіли додому через Венесуелу.

“Влада дружньої Росії країни схопила їх, коли вони пересідали на інший літак, і відправили до Росії, де вони зараз сидять у в'язниці. Кремль опублікував відео, на яких вони скаржаться на погане поводження з боку українців, каються у своїй роботі там і закликають інших не повторювати їхньої помилки”, ‒ додає WSJ.