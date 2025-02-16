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​Сибіга: Під впливом американських заяв Європа реально почала діяти

Голова МЗС наголосив, що ключовим відкриттям Мюнхена-2025 стала "нова сила Європи".

​Сибіга: Під впливом американських заяв Європа реально почала діяти
Фото: МЗС

Міністр іноземних справ Андрій Сибіга заявив, що головним відкриттям Мюнхенської конференції з безпеки 2025 року стала нова сила Європи та водночас дуже важливу роль відіграють США.

Про це він написав у фейсбуці.

"Цим ключовим відкриттям Мюнхена-2025 стала нова сила Європи. Це дійсно був момент істини для європейців. Беручи участь у деяких з переговорів, я усвідомлював, що таких виразів облич деяких наших європейських партнерів я не бачив з 2022 року. На них була суміш обурення, шоку, але й готовності до дій", - зазначив Сибіга.

Він також додав, що за рівнем емоцій Мюнхен-2025 можна порівняти хіба що з Мюнхеном-2022.

"У попередні тижні та дні світова дипломатія дійсно увійшла в період турбулентності. Тому чесно скажу, ми їхали у цей візит, пристебнувши "дипломатичні паски безпеки". Перший день дійсно був важким. Але ми витримали удар і другий день йшов уже за іншою динамікою", - написав міністр.

Сибіга наголосив, що вся увага медіа була спрямована на заяви представників нової адміністрації США, оскільки вони хвилювали всіх в Україні та за кордоном. У свою чергу українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським "вела дуже тверду і нестандартну дипломатичну гру, щоб вивести цей процес у правильне русло", в врешті-решт це вдалося.

Сибіга наголосив, що "під впливом американських заяв" відбувався історичний процес. Він зазначив, що Україна використала переговори в цей час, щоб по-справжньому пробудити Європу, спрямувати обурення та шок "у конкретні дії себе та нас", оскільки українська та європейська безпеки неподільні. За словами Сибіги, Європа "реально почала діяти".

Також він підкреслив, що роль США залишається дуже важливою і без них не буде ані гарантів безпеки, ані стабільності.

 Крім того, за словами міністра, Росія боїться, що все закінчиться не лише новою силою США, але й Європи. 

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