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Норвегія приєдналася до Коаліції дронів

Приєднання Норвегії зміцнить фінансові можливості виробництва дронів для України.

Норвегія приєдналася до Коаліції дронів
Фото: глава Міноборони Норвегії, "Х"

Норвегія приєдналася до міжнародної Коаліції дронів для підтримки України і стала 18-ю країною – учасницею ініціативи.

Про це повідомляє у мережі "Х" очільник Міноборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.

"Норвегія рада приєднатися до міжнародної коаліції безпілотників, очолюваної Латвією і Великою Британією, того ж тижня, коли ця коаліція відзначає свою річницю. Будуємо міцний альянс для підтримки України", — йдеться у повідомленні.

Відповідний документ щодо участі країни у коаліції дронів підписав міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.

Очікується, що приєднання до коаліції дозволить розширити фінансові можливості для замовлень і виробництва БпЛА та їх передачі Україні.

  • Норвегія нещодавно виділила 700 мільйонів норвезьких крон на багатонаціональну ініціативу із закупівлі дронів для України.
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