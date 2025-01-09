Норвегія виділила 700 млн норвезьких крон на ініціативу із закупівлі дронів для України

Норвегія зробила цей внесок спільно з Великобританією і Міжнародним фондом для України (IFU).

Норвегія нещодавно виділила 700 мільйонів норвезьких крон на багатонаціональну ініціативу із закупівлі дронів для України.

Про це повідомив на засіданні «Рамштайну» міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, йдеться на сайті відомства.

За його словами, Норвегія зробила цей внесок спільно з Великобританією і Міжнародним фондом для України (IFU).

«Україна, як і раніше, відчуває гостру потребу у більшій кількості військової техніки, щоб захистити себе від агресивної війни Росії. Дрони є важливою частиною цього процесу як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на передовій», - зазначив Грем.