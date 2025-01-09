Міністр оборони Німеччини Пісторіус виступає за збереження формату "Рамштайн"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошує на важливості продовження функціонування Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), передає Інтерфакс-Україна.

"На чолі зі США Контактна група з питань оборони України виявилася доволі успішною. Головне – зберегти цей формат", – сказав він на 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), що відбувається в четвер у Німеччині.

Окремо він висловив вдячність лідерству міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна, зазначивши, що його "особиста відданість відіграла велику роль".

"Без вас, вашої відданості й вашого керівництва боротьба України за свободу не дала б тих самих результатів. Результати, які тепер мають надихнути нас докласти всіх зусиль для досягнення майбутнього", - зазначив Пісторіус.