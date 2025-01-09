Міністр оборони Німеччини Пісторіус виступає за збереження формату "Рамштайн"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошує на важливості продовження функціонування Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), передає Інтерфакс-Україна.
"На чолі зі США Контактна група з питань оборони України виявилася доволі успішною. Головне – зберегти цей формат", – сказав він на 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), що відбувається в четвер у Німеччині.
Окремо він висловив вдячність лідерству міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна, зазначивши, що його "особиста відданість відіграла велику роль".
"Без вас, вашої відданості й вашого керівництва боротьба України за свободу не дала б тих самих результатів. Результати, які тепер мають надихнути нас докласти всіх зусиль для досягнення майбутнього", - зазначив Пісторіус.
- На "Рамштайні" схвалили вісім "дорожніх карт" підтримки України до 2027 року.
- Остін оголосив про пакет допомоги Україні на близько $500 млн. У пакет входять додаткові ракети для української ППО, більше боєприпасів та інше обладнання для підтримки українських F-16.
- Зеленський закликав учасників "Рамштайну" обдумати розміщення іноземного контингенту в Україні. Президент закликав бути сміливим і навів як приклад сміливості курську операцію.