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СБУ повідомила про підозру трьом охоронцям російської в’язниці в Горлівці, які катували полонених

Усі троє - мешканці Донеччини, які перейшли на бік ворога. 

СБУ повідомила про підозру трьом охоронцям російської в’язниці в Горлівці, які катували полонених
Ілюстративне фото
Фото: Сергей Нужненко

Служба безпеки зібрала доказову базу на трьох поплічників російських окупантів, які катували українських військовополонених на окупованій території Донеччини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадниками є троє мешканців Донеччини: Андрій Кононенко, Дмитро Андрєєв і Артем Карянов, які на початку повномасштабної війни вступили до окупаційного "управління виконання покарань по ДНР". Там їх призначили охоронцями російської катівні, яку росіяни облаштували на базі захопленої виправної колонії № 27 у Горлівці.

У застінках вони організовували так звані "прийомки", коли протягом першої доби ув’язнення українських полонених забивали до напівсмерті спеціальними кийками ПР-73. У такий спосіб росіяни одразу намагалися психологічно зламати полонених та "вибити" з них згоду на співпрацю з окупантами. У разі відмови ув’язнювали полонених відправляли до карцерів або переповнених камер, де тривалий час залишали стояти на ногах, без їжі та води.

Ще одним із видів тортур, які використовували ворожі поплічники, була імітація "розстрілу" , коли полонених ставили до стіни і стріляли поруч із ними.

Андрєєву, Карянову та Кононенку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Оскільки вони перебувають на тимчасово окупованій частині території, тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і покарати.

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