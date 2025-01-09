СБУ повідомила про підозру трьом охоронцям російської в’язниці в Горлівці, які катували полонених

Служба безпеки зібрала доказову базу на трьох поплічників російських окупантів, які катували українських військовополонених на окупованій території Донеччини.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зрадниками є троє мешканців Донеччини: Андрій Кононенко, Дмитро Андрєєв і Артем Карянов, які на початку повномасштабної війни вступили до окупаційного "управління виконання покарань по ДНР". Там їх призначили охоронцями російської катівні, яку росіяни облаштували на базі захопленої виправної колонії № 27 у Горлівці.
У застінках вони організовували так звані "прийомки", коли протягом першої доби ув’язнення українських полонених забивали до напівсмерті спеціальними кийками ПР-73. У такий спосіб росіяни одразу намагалися психологічно зламати полонених та "вибити" з них згоду на співпрацю з окупантами. У разі відмови ув’язнювали полонених відправляли до карцерів або переповнених камер, де тривалий час залишали стояти на ногах, без їжі та води.
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Ще одним із видів тортур, які використовували ворожі поплічники, була імітація "розстрілу" , коли полонених ставили до стіни і стріляли поруч із ними.
Андрєєву, Карянову та Кононенку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Оскільки вони перебувають на тимчасово окупованій частині території, тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і покарати.
- Раніше правоохоронці повідомили про підозру співробітнику російської колонії, де катують військовополонених українців. Мова йде про громадянина РФ Олексія Хавецького – заступника начальника "виправної колонії № 7", яка знаходиться у Володимирській області РФ.
- На початку грудня в окупованому Донецьку підірвали автомобіль начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова. Він загинув. Також постраждала його дружина - їй відірвало ногу.
- У липні 2024 року СБУ повідомила про підозру колишньому керівництву Оленівської колонії. Йдеться про ексначальника так званої Волноваської виправної колонії Сергія Євсюкова та його першого заступника Нейлова. Обидвох окупанти вже зняли з цих "посад".