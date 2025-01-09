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Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня

Попередній термін сплив 1 січня.

Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 9 січня, Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ) до 1 березня.

Про це повідомила заступниця очільника Офісу президента Ірина Верещук. 

“Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ. До 01 березня 2025 року”, – йдеться у повідомленні. 

Раніше закон передбачав, що військові, які пішли в СЗЧ, повинні повернутися до 1 січня: тоді вони уникнуть вироку і отримають всі соцгарантії. У разі відмови від повернення військового можуть засудити до 10 років позбавлення волі. 

Наприкінці серпня Верховна Рада декриміналізувала перший факт самовільного залишення частини (СЗЧ) чи дезертирства військовослужбовців. 

У листопаді ВР ухвалила законопроєкт, що дозволяє повернутися з СЗЧ на службу без судових вироків. Ідеться лише про разовий дозвіл. 

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