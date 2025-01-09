Рада підтримала закон, який дає можливість сплатити тільки половину штрафу за порушення військового обліку

Ключовою ідеєю є надати військовозобов’язаним альтернативу: сплатити половину штрафу або оскаржувати рішення у суді.

Сьогодні, 9 січня, Верховна Рада за основу підтримала зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Як повідомляє нардепка Ірина Геращенко, законопроєкт 12093 за основу підтримав 231 народний обранець.

Мета – полегшити притягнення до відповідальності за порушення військового обліку:

Запровадити добровільну сплату 50% мінімального штрафу без судового розгляду. Стимулювати оновлення даних через електронний кабінет.

Встановлюється спрощений порядок розгляду справ, якщо особа визнає порушення і погоджується на штраф за відсутності суду. Ключовою ідеєю є надати військовозобов’язаним альтернативу: сплатити половину штрафу або оскаржувати рішення у суді.