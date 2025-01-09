Міністерство єдності обіцяє громадянам за кордоном бронь від мобілізації, якщо ті повернуться працювати в оборонці

Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що українська держава готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.

Про це міністр розповів в ефірі Радіо Свобода.

“Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. Це і оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби”, – сказав Чернишов.

Він зазначив, що є плани розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший професійний шлях в Україні.

“Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець – і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати”, – каже міністр.

Водночас він підтвердив, що “чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент”.