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Міністерство єдності обіцяє громадянам за кордоном бронь від мобілізації, якщо ті повернуться працювати в оборонці

Глава міністерства зауважив, що в Україні багатьом галузям, зокрема оборонній, бракує фахівців.

Міністерство єдності обіцяє громадянам за кордоном бронь від мобілізації, якщо ті повернуться працювати в оборонці
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що українська держава готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації. 

Про це міністр розповів в ефірі Радіо Свобода. 

“Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. Це і оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби”, – сказав Чернишов. 

Він зазначив, що є плани розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший професійний шлях в Україні. 

“Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець – і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати”, – каже міністр.

Водночас він підтвердив, що “чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент”.

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