Агентство із розшуку та менеджменту антивів (АРМА) реалізує білоруські вантажні авто та тютюнову виробничу лінію.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Агентства.

За результатами засідання Конкурсної комісії з реалізації арештованих активів від 7 січня визначено організаторів для реалізації наступних активів:

Сім білоруських вантажних автомобілів брендів SCANIA, VOLVO, MAN, MERCEDES-BENZ та причепи – переможець ПП "Тендер Онлайн"

Лінії для виготовлення тютюнових виробів – переможець ПП "Тендер Онлайн"

Товарно-матеріальні цінності (вироби зі скла) – переможець ТОВ "Укрінвестенергконсалт"

Російський танкер “NIKA SPIRIT” – переможець ТОВ "Ю.Біз". Більше про цей актив повідомляли раніше.

Найближчим часом обрані реалізатори проведуть незалежну оцінку кожного активу. Після її завершення активи буде виставлено на реалізацію через електронну систему Прозорро. Продажі.

Кошти від реалізації підуть до Державного бюджету України та на ЗСУ.