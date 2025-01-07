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Шмигаль: понад 8 млн українців уже отримали тисячу гривень зимової підтримки

Загалом наразі уряд отримав понад 11 млн заявок на виплату зимової підтримки.

Шмигаль: понад 8 млн українців уже отримали тисячу гривень зимової підтримки
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 7 січня повідомив, що понад 8 млн українців уже отримали тисячу гривень зимової підтримки.

“Маємо вже понад 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою Зимова єПідтримка. Понад 8 млн українців уже отримали цю підтримку”, – розповів прем’єр.

Він додав, що у січні цього року також почнеться виплата Вчительської доплати. Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1000 грн “на руки” до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2000 грн.

Також Шмигаль повідомив, ,що у межах Зимової підтримки уряд реалізує ініціативу єКнига. Вже є більше ніж 56 тисяч заявок від тих, кому у 2024 році виповнилося 18 років. 

Крім того, цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки – прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Як зазначив прем’єр, це допоможе тисячам громадян у цей непростий час.

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