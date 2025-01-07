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До ради директорів Meta обрали близького друга Трампа

Можливо, республіканець менше критикуватиме Facebook.

До ради директорів Meta обрали близького друга Трампа
Дейна Вайт
Фото: EPA/UPG

Компанія Meta, що є материнською для бренду Facebook та володіє низкою соціальних мереж, заявила про приєднання до ради директорів відомого спортивного функціонера Дейни Вайта.

Як пише Reuters, Вайт є виконавчим директором найпопулярнішого у світі промоушена змішаних єдиноборств - UFC. Він також відомий тривалою близькою дружбою з обраним президентом США Дональдом Трампом, за якого агітував під час виборчих кампаній у 2016, 2020 та 2024 роках. Вайт тісно спілкується із очільником Meta Марком Цукербергом, який є шанувальником UFC.

Вайта звинувачували у відсутності будь-яких кроків щодо засудження Росії за агресію проти України. Очільник UFC не заборонив російським бійцям брати участь у турнірах, не ввів заборону на використання російського прапора і навіть використовував тему війни для просування бою українця Ігоря Потєрі проти представника РФ Магомєдова. 

 

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