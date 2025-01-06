​Конгрес офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США

Камала Гарріс і Майк Джонсон на засіданні Конгресу 6 січня 2025 року

6 січня відбулося спільне засідання Конгресу, який офіційно затвердив перемогу на президентських виборах у США Дональда Трампа, пише The New York Times.

Віддала наказ на проведення засідання віцепрезидентка США Камала Гарріс. Відповідно до законодавства Штатів Сенат і Палата представників збираються на спільне засідання для перевірки сертифікатів і підрахунку голосів виборників.

Призначені заздалегідь члени Конгресу по черзі репрезентували голоси виборників у кожному штаті а алфавітному порядку. Процедура відбулася швидко, у жодної зі сторін не виникло претензій, аби оскаржити результати.

Гарріс оголосила, що за неї віддали голоси 226 виборників, а за Трампа – 312.