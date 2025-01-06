​Конгрес офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США

6 січня відбулося спільне засідання Конгресу, який офіційно затвердив перемогу на президентських виборах у США Дональда Трампа, пише The New York Times.
Віддала наказ на проведення засідання віцепрезидентка США Камала Гарріс. Відповідно до законодавства Штатів Сенат і Палата представників збираються на спільне засідання для перевірки сертифікатів і підрахунку голосів виборників.
Призначені заздалегідь члени Конгресу по черзі репрезентували голоси виборників у кожному штаті а алфавітному порядку. Процедура відбулася швидко, у жодної зі сторін не виникло претензій, аби оскаржити результати.
Гарріс оголосила, що за неї віддали голоси 226 виборників, а за Трампа – 312.
- Пригадати, як проходило голосування на виборах у США 6 листопада 2024 року можна в матеріалі LB.ua «Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн».
- Трамп уже вдруге стане лідером США. Інавгурація обраного президента відбудеться 20 січня.