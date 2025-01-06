Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
​Криза людських ресурсів, перевага на морі і поразки та сході. Огляд ключових тенденцій 2024-го
​Криза людських ресурсів, перевага на морі і поразки та сході. Огляд ключових тенденцій 2024-го
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Києве, ти як?
Києве, ти як?
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
ГоловнаСвіт

​Конгрес офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США

Трамп набрав 312 голосів виборників, Гарріс – 226.

​Конгрес офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США
Камала Гарріс і Майк Джонсон на засіданні Конгресу 6 січня 2025 року
Фото: скриншот відео

6 січня відбулося спільне засідання Конгресу, який офіційно затвердив перемогу на президентських виборах у США Дональда Трампа, пише The New York Times.

Підписуйтесь на наш Google News

Віддала наказ на проведення засідання віцепрезидентка США Камала Гарріс. Відповідно до законодавства Штатів Сенат і Палата представників збираються на спільне засідання для перевірки сертифікатів і підрахунку голосів виборників.

Призначені заздалегідь члени Конгресу по черзі репрезентували голоси виборників у кожному штаті а алфавітному порядку. Процедура відбулася швидко, у жодної зі сторін не виникло претензій, аби оскаржити результати.

Гарріс оголосила, що за неї віддали голоси 226 виборників, а за Трампа – 312.

  • Пригадати, як проходило голосування на виборах у США 6 листопада 2024 року можна в матеріалі LB.ua «Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн».
  • Трамп уже вдруге стане лідером США. Інавгурація обраного президента відбудеться 20 січня.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies