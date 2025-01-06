Лідер австрійської Партії свободи Герберт Кікль отримав шанс стати новим канлцером та сформувати уряд. Сьогодні вранці він мав зустріч з президентом Александром Ван дер Белленом у Відні і отримав від нього завдання сформувати новий уряд на тлі провалу коаліційних переговорів між головними політсилами, пише Politico.
Ван дер Беллен після зустрічі заявив, що Кікль "має впевненість знайти життєздатні рішення". Президент також додав, що доручив йому ініціювати розмови з Австрійською народною партією, аби запустити урядові переговори.
У суботу австрійський кандцер-консверватор Карл Негаммер пішов у відставку, заявивши, що жодна угода щодо формування уряду неможлива з Соціал-демократичною партією. У неділю новий лідер партії Негаммера – Австрійської народної – сказав, що політсила не відкидатиме переговори з Партією свободи.
Партія свободи перемогла на торішніх виборах. Політсила має жорстку антиміграційну політику і дружня до Росії. Вона була започаткована колишнім нацистом у 1956 році. Попри перемогу на виборах до Національної асамблеї, сформувати уряд невдалося, оскільки інші партії відкинули можливість співпраці. Та зараз ця позиція пом'якшується.
- Лідер ультраправих Герберт Кікль є близьким союзником прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
- Кікль виступає проти виділення коштів на підтримку оборони України. Він також критикував запроваджені проти Росії санкції та стверджував, що головну відповідальність за війну несуть США та НАТО. Політик також стверджує, що в разі його приходу до влади Австрія дотримуватиметься суворого нейтралітету. Опоненти критикують Кікля, називаючи його прокремлівським політиком.
- "Австрійська партія свободи" виступає за суворі обмеження міграції, обіцяючи відмовитись приймати прохання про притулок.
- "Австрійська партія свободи" входила до декількох коаліційних урядів. У 2019 році вона втратила владу після того, як тодішній лідер політсили просив у "родички" російського олігарха гроші в обмін на державні контракти. За рекомендацією цієї партії в 2017 році міністром з закордонних справ стала Карін Кнайсель – саме вона відплясувала з Путіним на своєму весіллі. Тепер вона увійшла до ради директорів Роснафти.
- Торік депутати партії вийшли з зали під час звернення українського президента Володимира Зеленського. У 2019 році Deutsche Welle писала, що з 2007 року представники цієї партії регулярно вітали путінську партію "Єдіная Расія" з перемогами на виборах і усно підтримували вторгнення Росії до Грузії. Її депутати їздили до Ічкерії, а в 2016 підписали угоду про співпрацю з "Єдінай Расієй".