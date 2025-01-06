Проросійський політик Кікль отримав шанс сформувати новий уряд Австрії

Лідер австрійської Партії свободи Герберт Кікль отримав шанс стати новим канлцером та сформувати уряд. Сьогодні вранці він мав зустріч з президентом Александром Ван дер Белленом у Відні і отримав від нього завдання сформувати новий уряд на тлі провалу коаліційних переговорів між головними політсилами, пише Politico.

Ван дер Беллен після зустрічі заявив, що Кікль "має впевненість знайти життєздатні рішення". Президент також додав, що доручив йому ініціювати розмови з Австрійською народною партією, аби запустити урядові переговори.

У суботу австрійський кандцер-консверватор Карл Негаммер пішов у відставку, заявивши, що жодна угода щодо формування уряду неможлива з Соціал-демократичною партією. У неділю новий лідер партії Негаммера – Австрійської народної – сказав, що політсила не відкидатиме переговори з Партією свободи.

Партія свободи перемогла на торішніх виборах. Політсила має жорстку антиміграційну політику і дружня до Росії. Вона була започаткована колишнім нацистом у 1956 році. Попри перемогу на виборах до Національної асамблеї, сформувати уряд невдалося, оскільки інші партії відкинули можливість співпраці. Та зараз ця позиція пом'якшується.