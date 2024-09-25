Цієї неділі в Австрії відбудуться вибори, які можуть привести до влади неонацистську партії Партію Свободи (FPÖ), засновану в 1950-х колишнім офіцером СС. За даними опитувань Politico, ця партія випереджає правлячу Австрійську народну партію (VPÖ) на два відсотки – 27 проти 25%.

Вибори в Австрії важливі, оскільки вона відіграє важливу роль у Європі в питаннях торгівлі та міграції. FPÖ негативно налаштована відносно Брюсселя і заграє з ідеєю виходу з Євросоюзу, що може посилити напругу між ЄС і країною.

Ще гірше, що перемога FPÖ створить дружній до Росії центральноєвропейський блок разом зі Словаччиною та Угорщиною.

Партія Свободи була політичним притулком для колишніх нацистів. Вона не заперечує цього. Зараз вона виступає за закриття кордонів для мігрантів та виселення тих, кого вважає іноземцями.

Австрійська партія свободи входила до декількох коаліційних урядів. У 2019 році вона втратила владу після того, як тодішній лідер політсили просив у "родички" російського олігарха гроші в обмін на державні контракти.

Торік депутати партії вийшли з зали під час звернення українського президента Володимира Зеленського. У 2019 році Deutsche Welle писала, що з 2007 року представники цієї партії регулярно вітали путінську партію "Єдіная Расія" з перемогами на виборах і усно підтримували вторгнення Росії до Грузії. Її депутати їздили до Ічкерії, а в 2016 підписали угоду про співпрацю з "Єдінай Расієй".

За рекомендацією цієї партії в 2017 році міністром з закордонних справ стала Карін Кнайсель – саме вона відплясувала з Путіним на своєму весіллі. Тепер вона увійшла до ради директорів Роснафти.