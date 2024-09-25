Міністр промисловості Італії: заборона двигунів внутрішнього згоряння загрожує серйозною кризою для ЄС

Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо попередив про масштабну втрату робочих місць серед автовиробників, якщо правила Зеленої угоди ЄС не будуть послаблені.

Про це повідомляє The Financial Times.

Заборона ЄС на продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року створила серйозну кризу для європейських автовиробників і її треба негайно переглянути, переконаний Урсо, який є членом партії “Брати Італії” прем’єрки Джорджії Мелоні.

На його думку, сотні тисяч робочих місць у європейському автовиробництві будуть під загрозою, якщо Брюссель не пом’якшить свої екологічні цілі щодо автотранспорту. Адольфо Урсо заявив, що вимагатиме термінового перегляду правил щодо викидів і заборони двигунів внутрішнього згоряння 2035 року, яку, за його словами, слід відкласти та пом’якшити, щоб дозволити продаж інших видів автомобілів з екологічно чистими технологіями, в тому числі тих, що використовують біопаливо або синтетичне паливо.

Електромобілі коштують надто дорого в порівнянні з доходами європейців, зазначив міністр, попередивши, що поспішне захоплення електромобілів Європою — без попереднього розвитку власних внутрішніх ланцюжків поставок — може призвести до надмірної залежності блоку від Китаю.

“Ризик полягає в тому, що ми переходимо від залежності від російського викопного палива до залежності від важливої сировини, що надходить із Китаю, виробляється чи переробляється в Китаї”, — сказав Урсо.

За його словами, цього року Італія витратила майже 1 мільярд євро на фінансові стимули, спрямовані на заохочення споживачів замінити бензинові та дизельні автомобілі електромобілями, але стимули були вичерпані упродовж дев’яти годин після відкриття програми.

Заява міністра стався на тлі попереджень виробників про те, що автомобільна промисловість континенту, яка перебуває під тиском дешевого китайського імпорту електромобілів, може різко занепасти, коли набуде чинності заборона на продаж нових авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Концерн Stellantis призупинив виробництво автомобілів на заводі в Турині на місяць через низький попит на електричну версію свого Fiat 500. Volkswagen, найбільший виробник автомобілів Німеччини, нещодавно попередив працівників, що більше не виконуватиме десятирічну гарантію зайнятості.

За інформацією FT, приблизно 165 тисяч осіб працюють в автомобільній промисловості Італії та близько 780 тисяч у Німеччині.

Європейський зелений курс (The European Green Deal) — це набір політичних ініціатив з метою зробити Європейський континент “кліматично нейтральним” до 2050 року.