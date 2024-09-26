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Понад 30 країн ухвалили спільну декларацію щодо підтримки відновлення України

Україна в обмін на підтримку союзників зобов'язалася продовжувати реформи, визначені як життєво необхідні для її відновлення. 

Понад 30 країн ухвалили спільну декларацію щодо підтримки відновлення України
Понад 30 країн і ЄС підписали спільну декларацію про відновлення України
Фото: сайт президента України

У Нью-Йорку відбулася зустріч у форматі Group of 7 плюс Україна, за результатами якої понад 30 країн і ЄС ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України. Це – зобов'язання щодо відновлення, що передбачає координацію зусиль через українську платформу, пояснив президент України.

На заході виступали президент США Джо Байден, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Байден підкреслив, що декларація оприлюднена, аби засвідчити підтримку українців зараз і в майбутньому, йдеться на сайті президента України.

"Я сповнений рішучості забезпечити, щоб Україна мала те, що їй потрібно для перемоги та боротьби за своє виживання. Завтра я оголошу низку дій для прискорення підтримки українських військових", – сказав він.

Американський президент переконаний, що союзники України допоможуть їм перейти від стійкості до відродження економіки.

Головні пункти декларації: всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС, координація підтримки через Українську платформу донорів, надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько $50 млрд коштом доходів від заморожених російських активів, частину з яких спрямують на оборонні потреби. 

Також підписанти підтвердили, що суверенні активи Росії в їхній юрисдикції залишатимуться замороженими, допоки вона не припинить агресію і не заплатить за заподіяну шкоду. 

Україна в обмін на зобов'язання партнерів взяла на себе обов'язок впроваджувати економічну, судову, антикорупційну реформи, реформи корпоративного управління, оборони, державного управління, управління державними інвестиціями та правоохоронної системи – ці реформи названі життєво важливими для тривалої підтримки реконструкції країни.

Підписанти заявили, що завдяки колективній підтримці української реконструкції та відновлення вони забезпечать, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей, а також зроблять усе, щоб після закінчення війни Україна мала стійку до російських загроз економіку. Документ відкритий для підписання іншими країнами.

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