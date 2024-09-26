Головнокомандувач ізраїльської армії: авіаудари по Лівану можуть підготувати шлях для можливої ​​наземної операції

Головнокомандувач ізраїльської армії Герці Халеві повідомив, що авіаудари в Лівані продовжаться, щоб знищити інфраструктуру “Хезболли” та підготувати шлях для можливої наземної операції ізраїльських сил.

Про це повідомляє Reuters.

"Ви чуєте реактивні літаки над головою; ми завдаємо ударів цілий день. Це як для того, щоб підготувати ґрунт для вашого можливого вступу, так і для продовження приниження "Хезболли”, - сказав генерал-лейтенант Герці Халеві військам на кордоні з Ліваном.

Зазначається, що ця заява посилює розмови ізраїльських командувачів про можливий наземний напад на південь Лівану.

Втім, не було зрозуміло, чи були ці коментарі справжнім провісником наземного вторгнення, чи були спрямовані на тиск на лідера “Хезболли” Хасана Насраллу, щоб той погодився на припинення вогню та відкликав свої сили з прикордонних районів.

Зокрема, до кордону були викликані дві резервні бригади, і начальник північного сектору генерал-майор Орі Гордін заявив, що війська "мають бути повністю готові до маневрів і дій".