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Головнокомандувач ізраїльської армії: авіаудари по Лівану можуть підготувати шлях для можливої ​​наземної операції

Авіаудари по Лівану мають знищити інфраструктуру “Хезболли”.

Головнокомандувач ізраїльської армії: авіаудари по Лівану можуть підготувати шлях для можливої ​​наземної операції
Ізраїльський танк
Фото: EPA/UPG

Головнокомандувач ізраїльської армії Герці Халеві повідомив, що авіаудари в Лівані продовжаться, щоб знищити інфраструктуру “Хезболли” та підготувати шлях для можливої наземної операції ізраїльських сил.

Про це повідомляє Reuters.

"Ви чуєте реактивні літаки над головою; ми завдаємо ударів цілий день. Це як для того, щоб підготувати ґрунт для вашого можливого вступу, так і для продовження приниження "Хезболли”, -  сказав генерал-лейтенант Герці Халеві військам на кордоні з Ліваном.

Зазначається, що ця заява посилює розмови ізраїльських командувачів про можливий наземний напад на південь Лівану

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Втім, не було зрозуміло, чи були ці коментарі справжнім провісником наземного вторгнення, чи були спрямовані на тиск на лідера “Хезболли” Хасана Насраллу, щоб той погодився на припинення вогню та відкликав свої сили з прикордонних районів.

Зокрема, до кордону були викликані дві резервні бригади, і начальник північного сектору генерал-майор Орі Гордін заявив, що війська "мають бути повністю готові до маневрів і дій".

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