Азербайджан продовжив карантин на сухопутному кордоні

Прем'єр-міністр Азербайджану Алі Асадов підписав розпорядження, відповідно з яким сухопутні кордони залишаються закритими до 1 січня 2025 року.
Про це повідомляє “Грузія online”.
Офіційна причина такого рішення така ж сама, що й була - карантинний режим через пандемію коронавірусу.
Днями президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що закриття сухопутного кордону врятувало країну “від величезних катастроф”.
“Навіть сьогодні, коли кордони залишаються закритими, робляться небезпечні дії, і вони припиняються”, – сказав Алієв на першому засіданні Міллі Меджлісу восьмого скликання.
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У квітні Вірменія та Азербайджан провели часткову делімітацію кордону. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян виправдав передачу Азербайджану чотирьох сіл "загрозою війни".
- Через декілька днів на кордоні між обома державами встановили перший прикордонний стовп.