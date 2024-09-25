Азербайджан продовжив карантин на сухопутному кордоні

Кордон залишається закритим до кінця року.

Кордон між Азербайджаном та Вірменією

Прем'єр-міністр Азербайджану Алі Асадов підписав розпорядження, відповідно з яким сухопутні кордони залишаються закритими до 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє “Грузія online”.

Офіційна причина такого рішення така ж сама, що й була - карантинний режим через пандемію коронавірусу.

Днями президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що закриття сухопутного кордону врятувало країну “від величезних катастроф”.

“Навіть сьогодні, коли кордони залишаються закритими, робляться небезпечні дії, і вони припиняються”, – сказав Алієв на першому засіданні Міллі Меджлісу восьмого скликання.