Бразилія на зустрічі з країнами Глобального Півдня у п'ятницю лобіюватиме китайсько-бразильський "мирний план"

Радник із зовнішньої політики президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви Селсу Аморім домагатиметься підтримки китайсько-бразильського "мирного плану" від країн Глобального Півдня, пише Reuters.

Зустріч запланована на 27 вересня у Нью-Йорку. Очікують на присутність представників 20 країн. Серед запрошених – Колумбія, Єгипет, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка та Об'єднані Арабські Емірати.

План передбачає заклик до деескалації та поновлення прямого діалогу, не вимагаючи від Росії відведення військ.

"Мета полягає в тому, щоб вислухати, що можуть запропонувати ці країни, створити критичну масу та розглянути ці пункти", - прокоментував для Reuters бразильський чиновник.