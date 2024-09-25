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Бразилія на зустрічі з країнами Глобального Півдня у п'ятницю лобіюватиме китайсько-бразильський "мирний план"

Серед запрошених – Колумбія, Єгипет, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка та Об'єднані Арабські Емірати.

Бразилія на зустрічі з країнами Глобального Півдня у п'ятницю лобіюватиме китайсько-бразильський "мирний план"
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Радник із зовнішньої політики президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви Селсу Аморім домагатиметься підтримки китайсько-бразильського "мирного плану" від країн Глобального Півдня, пише Reuters.

Зустріч запланована на 27 вересня у Нью-Йорку. Очікують на присутність представників 20 країн. Серед запрошених – Колумбія, Єгипет, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка та Об'єднані Арабські Емірати.

План передбачає заклик до деескалації та поновлення прямого діалогу, не вимагаючи від Росії відведення військ.

"Мета полягає в тому, щоб вислухати, що можуть запропонувати ці країни, створити критичну масу та розглянути ці пункти", - прокоментував для Reuters бразильський чиновник. 

  • Володимир Зеленський вважає бразильсько-китайське бачення миру в Україні деструктивним. Він наголошував, що Україну до створення цього плану не залучили. Зеленський також обурився, що країни запропонували свою ініціативу, не спитавши українців.
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