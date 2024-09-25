Reuters: Росія розгорнула секретний проєкт з виробництва бойових безпілотників у Китаї

Росія розробила і запустила в Китаї виробництво ударних безпілотників великої дальності для використання у війні проти України.
Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела у розвідці.
Як пише агентство, дочірня компанія російської державної збройової компанії «Алмаз-Антей» — «Купол» — розробила та провела льотні випробування в Китаї нової моделі безпілотника «Гарпія-3» (G3) за участі китайських фахівців.
Компанія «Купол» повідомила міноборони РФ про успішне виробництво безпілотників,зокрема і «Гарпії-3», у великих масштабах на заводі в Китаї, для застосування у війні проти України.
Міністерство закордонних справ Китаю повідомило Reuters, що не знало про російський проєкт і наголосили, що в країні введені "суворі заходи контролю за експортом дронів або безпілотних літальних апаратів".
За словами джерел у європейській розвідці, доставка зразків безпілотників до «Купола» стала першим конкретним свідченням того, що від початку війни в Україні в лютому 2022 року їхнє агентство виявило цілі БПЛА, вироблені в Китаї, які постачаються в Росію.
Згідно зі звітами «Купола» російський дрон «Гарпія-3» може долати близько 2000 км з корисним навантаженням 50 кг. Зразки дронів і деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені в офіс компанії в російському Іжевську для подальших випробувань.
Співпраця Росії з Китаєм
- У травні Сі Цзиньпін і Путін підписали у Пекіні спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами. У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.
- Путін заявив, що співпраця Росії з Китаєм є "одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені”. Лідер окупантів додав, що країни разом "підтримують принципи справедливості та демократичного світового порядку, що відображає багатополярні реалії та порядок у світі, заснований на міжнародному праві”.
- Китай, який говорив про “безмежне партнерство" з Москвою всього за два дні до початку повномасштабної війни Росії проти України, є одним з головних союзників Кремля на світовій арені.
- Москва звернулася до Пекіна по допомогу після санкцій, запроваджених Заходом через вторгнення. Китай експортує до Росії матеріали, які дозволили їй відновити вичерпаний арсенал зброї.
- Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив китайські державні компанії в постачанні ключових компонентів для російської оборонної промислової бази. Він також заявив, що Китай не може одночасно покращувати відносини з Європою і продавати зброю Росії.