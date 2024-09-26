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ЗМІ: меру Нью-Йорка Еріку Адамсу висунули кримінальні обвинувачення

Адамса обвинувачують у корупції. Він став першим мером в історії Нью-Йорка, якому висунули федеральні обвинувачення під час перебування на посаді.

ЗМІ: меру Нью-Йорка Еріку Адамсу висунули кримінальні обвинувачення
Фото: EPA/UPG

Меру Нью-Йорка, демократу Еріку Адамсу висунули низку кримінальних обвинувачень у корупції у федеральному суді Мангеттена, пише DW з посиланням на американські ЗМІ.

Обвинувальний висновок із деталізацією звинувачень наразі закритий.  Відомо, що Адамс може постати перед судом уже сьогодні.

У промові, записаній у його офіційній резиденції, Адамс сказав, що залишиться на посаді. Він заявив, що будь-які звинувачення, які йому можуть висунути, “повністю фальшиві”. “Я завжди знав, що якщо буду стояти на своєму за всіх вас, то стану мішенню, і мішенню я став. Я буду боротися з цією несправедливістю всіма силами та духом”, ‒ заявив він.

“Якщо мені пред'являть обвинувачення, я знаю, що я невинний. Я вимагатиму негайного суду, щоб жителі Нью-Йорка могли почути правду”, ‒ сказав Адамс.

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Перед тим, як стало відомо про обвинувачення, конгресменка США Александрія Окасіо-Кортез, також демократка, закликала Адамса піти у відставку.

Адамс став першим мером в історії Нью-Йорка, проти якого виснули обвинувачення під час перебування на посаді. Його адміністрація вже пережила серію відставок високого рівня на тлі щонайменше чотирьох федеральних розслідувань.

  • Обвинувачення проти Адамса були висунуті після того, як у листопаді минулого року ФБР провело обшук у Брукліні, де проживав його головний благодійник, а також після низки відставок вищих міських чиновників за останні тижні.
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