ЗМІ: меру Нью-Йорка Еріку Адамсу висунули кримінальні обвинувачення

Адамса обвинувачують у корупції. Він став першим мером в історії Нью-Йорка, якому висунули федеральні обвинувачення під час перебування на посаді.

Меру Нью-Йорка, демократу Еріку Адамсу висунули низку кримінальних обвинувачень у корупції у федеральному суді Мангеттена, пише DW з посиланням на американські ЗМІ.

Обвинувальний висновок із деталізацією звинувачень наразі закритий. Відомо, що Адамс може постати перед судом уже сьогодні.

У промові, записаній у його офіційній резиденції, Адамс сказав, що залишиться на посаді. Він заявив, що будь-які звинувачення, які йому можуть висунути, “повністю фальшиві”. “Я завжди знав, що якщо буду стояти на своєму за всіх вас, то стану мішенню, і мішенню я став. Я буду боротися з цією несправедливістю всіма силами та духом”, ‒ заявив він.

“Якщо мені пред'являть обвинувачення, я знаю, що я невинний. Я вимагатиму негайного суду, щоб жителі Нью-Йорка могли почути правду”, ‒ сказав Адамс.

Перед тим, як стало відомо про обвинувачення, конгресменка США Александрія Окасіо-Кортез, також демократка, закликала Адамса піти у відставку.

Адамс став першим мером в історії Нью-Йорка, проти якого виснули обвинувачення під час перебування на посаді. Його адміністрація вже пережила серію відставок високого рівня на тлі щонайменше чотирьох федеральних розслідувань.